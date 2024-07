Oggi, mercoledì 31 luglio 2024, il ministro Antonio Tajani si è recato in visita presso il carcere di Paliano. Per l’occasione ha incontrato anche il primo cittadino, Domenico Alfieri.

Paliano, il ministro Tajani in visita al carcere

“Mercoledì 31 luglio il Ministro Antonio Tajani è stato in visita nella città di Paliano nella casa di reclusione. Subito dopo si è recato in Piazza XVII Martiri per incontrare cittadini e simpatizzanti.

Ho colto l’occasione per un saluto istituzionale non programmato.

Un incontro importante visto il rilevante ruolo dell’onorevole, occasione in cui si è sottolineata l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni locali e il governo centrale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità per il territorio”, è quanto pubblicato sul proprio Facebook dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Foto dalla pagina Facebook di Domenico Alfieri