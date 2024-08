Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° agosto 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° agosto 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° agosto 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Amore, cucina e curry

23:30 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti – Va’ Pensiero – 17/02/2024

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Scherma: Fioretto Squadre Donne (finale oro)

22:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Beach Volley: Gottardi/Menegatti – Ramos/Lisboa

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Il signor cyborg – Caro Marziano – Puntata del 20/02/2024

20:45 Un posto al sole – EP6504

21:20 Ibiza

22:50 Mixer – Vent’anni di televisione

23:45 TG3 Linea Notte Estate

00:15 Meteo 3

Rete 4

21:30 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile

23:30 Ferie d’Agosto

Canale 5

21:35 Michelle impossible & friends

Italia 1

21:25 Chicago Med – PrimaTv

23:59 Law & Order: I due volti della giustizia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Arance e martello

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Il matrimonio del mio migliore amico

23:30 What Women Want – Quello che le donne vogliono

NOVE

20:15 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun

23:10 I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo

20 — Venti

20:13 Overdrive

22:04 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

23:57 The Flash

Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.24

21:20 Hawaii Five 0 – S9E15 L’uragano

22:05 Hawaii Five-0 S9E16 – Sirene

Iris

21:25 Everest

Rai 5

20:08 Rai News Giorno

20:11 Rai 5 Classic Puntata 18

20:29 Divini Devoti – E1

21:14 La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità

23:24 Venti minuti

23:44 Rock Legends: Otis Redding

Rai Movie

21:10 Fuori controllo

23:05 Before I Go to Sleep

Rai Premium

20:20 L’allieva S2E2 – Il tempo di un battito

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E3 – Dai sassi alle stelle

23:25 La Sposa – S1E3

Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Monolith

22:50 The Right Hand – Lo stagista del porno

23:55 Vite da pornostar

Twentyseven

20:06 Babe va in città

21:55 Come ammazzare il capo 2

23:57 La signora del West

00:48 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La donna che visse due volte

23:10 Alla scoperta dei Musei Vaticani

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 La baia di Napoli

23:25 The Iron Lady

La 5

21:10 Billy Elliot

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Doctor Geiger

22:40 Vite al limite

Cine34

20:05 Il trucido e lo sbirro

22:00 La città gioca d’azzardo

Focus

20:10 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare – PrimaTv

21:53 Freedom oltre il confine – Focus

00:14 Ingegneria oltre il limite

00:54 Casi freddi della storia antica

01:46 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Le due facce della legge

23:20 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

22:01 C.S.I. New York

23:45 East New York

01:16 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Esp 2 – Fenomeni paranormali

22:19 Samson – La vera storia di Sansone

00:32 Beneath

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. L’adulterio femminile non e’ più un reato con la prof.ssa Silvia Salvatici p. 19

21:10 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati p.5 Prendere o lasciare

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati p.6 Vivi o morti

23:00 Italia viaggio nella bellezza – I misteri dei giganti di Mont’e Prama

23:50 Girolamo Savonarola

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:05 Cornetto battiti live

