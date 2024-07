Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Dirty Dancing

23:15 I 10+2 Comandamenti – S1E2 – Il tempo

23:55 TG1 Sera

00:00 I 10+2 Comandamenti – S1E2 – Il tempo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Nuoto: Finali e Semifinali

22:55 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Roma! II – Caro Marziano

20:50 Un posto al sole – EP6503

21:20 Newsroom

23:00 TG3 Linea Notte Estate

23:30 Meteo 3

23:35 Parlamento Magazine Il Cantiere delle Idee – Sotto e Sopra

23:45 Delitti in famiglia – Il caso Lorys Stival

Rete 4

21:20 Zona bianca

Canale 5

21:35 Uno di noi – PrimaTv

23:50 Tg5

Italia 1

21:25 Chicago Fire – PrimaTv

00:00 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:40 Detenuto in attesa di giudizio

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Pechino Express

23:55 Quattro matrimoni

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Prospettive di un delitto

23:15 The Hunted – La preda

20 — Venti

20:11 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

22:03 Ready Player One

00:39 The Flash

Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.23

21:19 The Belko Experiment – Chi sopravviverà?

22:50 Kristy

00:14 Criminal Minds IV ep.23

Iris

21:24 Belfast – PrimaTv

23:26 Third Person

Rai 5

20:19 The Sense of Beauty – E6

21:15 Visioni – Premio Paolo Borciani 2024

21:47 Uliano Lucas

22:42 Bruce Springsteen: Born To Rock

23:35 Rock Legends: Simple Minds

23:58 David Bowie: Ziggy Stardust

Rai Movie

21:10 Minari

23:05 Se scappi, ti sposo

Rai Premium

20:10 L’allieva S1E11 – Quello che non so di te

21:20 Candice Renoir S7E5 – Chi va piano, va sano e va lontano

22:20 Candice Renoir S7E6 – Il lupo perde il pelo, non il vizio

23:20 Crociere di nozze – Viaggio di nozze a Creta

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 Atomic Shark

23:00 Malamore

00:50 La donna della calda terra

Twentyseven

20:09 Come ammazzare il capo 2

22:10 American Pie 2

23:59 La signora del West

00:50 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Stasera Salute

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Boston Legal

La 5

20:10 Tavolo n. 19

21:54 Questione di tempo

00:12 I segreti di Borgo Larici

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Radio Number One Live

22:30 La clinica del pus

Cine34

20:06 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

22:04 L’allenatore nel pallone

23:56 Campagnola bella

Focus

20:10 K2 – La gloria e il segreto – PrimaTv

21:28 Il mito del Cerro Torre

22:49 Walter Bonatti: Una vita ad alta quota

00:16 Rompighiaccio da record

01:01 Casi freddi della storia antica

01:53 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Vera

23:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

TOP Crime

20:02 East New York

21:50 C.S.I. New York

23:34 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Samson – La vera storia di Sansone

22:23 Lupin III: tutti i tesori del mondo

DMAX

21:25 Camping di famiglia

23:15 WWE NXT

00:10 72 animali pericolosi con Barbascura X

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La rivolta di Reggio Calabria

21:10 Gli esploratori. K2 la montagna selvaggia

22:05 Dove danzeremo domani?

23:00 Storie della Shoah in Italia. I Giusti

23:50 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.3 Il prezzo della lealtà

Mediaset Extra

21:04 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

