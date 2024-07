Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Sophie Cross – Verità nascoste S2E5

22:25 Sophie Cross – Verità nascoste S2E6

23:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Mauritania: dalle miniere alla costa sul treno del ferro

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland – Mauritania: dalle miniere alla costa sul treno del ferro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Nuoto: Finali

22:30 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Coinquilini, non coetanei – Caro Marziano – Puntata del 16/02/2024

20:50 Un posto al sole – EP6502

21:20 Filorosso Revolution

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:30 Delitti ai caraibi – PrimaTv

23:46 Un piano perfetto

Canale 5

21:34 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

Italia 1

21:18 Le Iene presentano: Inside

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 La dea dell’amore

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Quattro matrimoni

00:05 Sex and the City

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Rocky II

23:40 Ip Man 3

20 — Venti

20:11 Ready Player One

22:50 The Killing Jar

00:36 The Flash

Rai 4

20:31 Criminal Minds IV ep.22

21:20 Il labirinto del Grizzly

22:54 La casa in fondo al lago

00:18 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:26 Lo sperone insanguinato

22:18 Mezzo dollaro d’argento

Rai 5

20:18 Rai News Giorno

20:21 The Sense of Beauty – E5

21:14 Licorice Pizza

23:24 Bono: in attesa di un salvatore

00:16 Johnny Clegg – The White Zulu

Rai Movie

21:10 Vicini del terzo tipo

23:00 The Sentinel

Rai Premium

20:15 L’Allieva S1E9 – Ossa

21:20 La Sposa – S1E3

23:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E2 – Via del riscatto

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:20 Quell’età maliziosa

Twentyseven

20:08 American Pie 2

22:06 Scuola di Polizia 2: Prima missione

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Picnic

22:55 Papa Francesco incontra i ministranti

23:30 La finestra sul cortile

01:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

00:35 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

20:10 Tre metri sopra il cielo

22:11 Amore 14

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e le mie nuove ossessioni

22:25 ER: storie incredibili

Cine34

20:05 Zucchero, miele e peperoncino

22:18 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

00:31 L’ amico del cuore

Focus

20:10 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

20:57 Segreti nel ghiaccio

21:46 Einstein: l’uomo, il genio

22:47 L’ enigma quantistico di Einstein

23:53 Giga strutture

00:43 I segreti delle mummie

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:15 Cherif

01:25 Tandem

TOP Crime

20:03 FBI: Most Wanted

21:55 C.S.I. New York

23:35 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:25 Lupin III: tutti i tesori del mondo

22:24 Arrow

00:09 Werewolf: La bestia è tornata

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Padre Arrupe e i Gesuiti

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Alessandro, l’impero universale

22:10 L’ascesa di Hitler – Primi passi di un Führer

23:05 Il segno delle donne. Maria Montessori – pt.5

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:05 Temptation Island

23:37 Avanti un altro

