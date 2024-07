Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Nero a metà S3E3 – Solo un passo

22:30 Nero a metà S3E4 – Comunque bella

23:30 Cose Nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Nuoto

21:45 Olimpiadi Parigi 2024 – Scherma: Sciabola Donne e Fioretto Uomini (finali)

23:00 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Rotta balcanica III – Caro Marziano – Puntata del 15/02/2024

20:50 Un posto al sole

21:20 Kilimangiaro Estate

23:15 Purgatorio Canada – Il Fattore Umano – Puntata del 25/07/2022

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:31 Un’ottima annata – A good year

23:58 La pelle che abito

Canale 5

21:36 Cornetto battiti live

Italia 1

21:25 Chicago P.D. – PrimaTv

23:10 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Piazza Pulita presenta: 100 Minuti

23:15 K-19

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 2012

00:20 Il delitto di Ponticelli – L’ombra del dubbio

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Matilda 6 mitica

23:20 Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

20 — Venti

20:12 The Killing Jar

22:02 Wild Wild West

00:06 The Flash

Rai 4

20:23 Criminal Minds IV ep.21

21:20 Kin

23:00 Skylines

00:54 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:26 Mad Max oltre la sfera del tuono

22:45 The Prestige

01:04 Note di cinema

Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E4

21:14 Io sono Tempesta

22:53 Sciarada – Il circolo delle parole J.R.R. Tolkien: il professore, l’anello e il tesoro

23:54 Sidemen – I mercenari del rock

Rai Movie

21:10 Invito a una sparatoria

22:45 Free State of Jones

Rai Premium

20:20 L’allieva S1E7 – L’ultimo jogging

21:20 I migliori anni – Puntata del 13/04/2024

00:05 La Provinciale

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Delicieux: l’amore è servito

23:20 Ina: l’esploratrice del porno

Twentyseven

20:07 Scuola di Polizia 2: Prima missione

21:47 Tutto può accadere

23:14 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Poveda

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

00:45 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

20:10 La custode di mia sorella

22:16 Gioco d’amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Incidenti di bellezza

Cine34

20:06 Borotalco

22:10 Vi racconto

22:18 Toto’ e Peppino divisi a Berlino

Focus

20:10 Segreti sotterranei – PrimaTv

20:56 Tiziano Terzani: Il viaggio della vita

22:10 Anam: Il senzanome

23:13 Mega shippers: Land, air and sea

00:09 Giga strutture

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:56 C.S.I. New York

23:37 Maigret: L’omicidio di un uomo qualunque

Italia 2

20:25 I Griffin

21:21 Duncanville

22:17 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Metternich l’arte della diplomazia

21:10 Italia viaggio nella bellezza – I misteri dei giganti di Mont’e Prama

22:00 Storie della Tv. La partenza (1926-1954)

22:50 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Magellano. Viaggio intorno al mondo – 31/10/2023

23:50 R.A.M Noi c’eravamo – Corrispondenti dal fronte: Floyd Gibbons

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente: Metternich l’arte della diplomazia

Mediaset Extra

20:06 Temptation Island

23:58 Avanti un altro

Foto di repertorio