Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Mina Settembre – S2E7 – Angioletta

22:30 Mina Settembre – S2E8 – Il genio

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1 – Animalandia

00:45 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Olimpiadi Parigi 2024 – Scherma: Spada Uomini e Fioretto Donne (finali)

22:45 Notti Olimpiche

Rai 3

20:00 Piuma e Fero – Blob

20:20 Sapiens Files

21:10 Report – Puntata del 11/02/2024

23:30 TG3 Sera

23:40 Meteo 3

23:45 Fondata sul lavoro – Puntata del 28/07/2024

Rete 4

21:30 Schegge di paura

00:20 Dolce novembre

Canale 5

21:36 Riassunto – segreti di famiglia

21:38 Segreti di famiglia – PrimaTv

Italia 1

21:23 Tilt – Tieni il tempo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Heat – La sfida

00:02 Tg La7

TV8

20:00 F1 Paddock Live Post Gara

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent

23:30 I Love Shopping

NOVE

20:05 Little Big Italy

00:35 Naked Attraction Italia

01:10 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:12 Wild Wild West

22:16 Vanguard – Agenti speciali

Rai 4

20:32 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E6 – La nuda verità

21:19 Rapa S2E1 – Episodio 1

22:13 Rapa S2E2 – Episodio 2

23:08 Wolfkin

Iris

20:20 Ray

23:20 La papessa

Rai 5

20:51 Rai 5 Classic – Puntata 2

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E3

23:06 In the Mood for Love

00:41 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 I tre moschettieri

23:00 U-Boot 96

Rai Premium

21:20 Crociere di nozze – Viaggio di nozze a Creta

23:00 Candice Renoir S7E3 – Errare è umano

23:55 Candice Renoir S7E4 – Gli invisibili

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Dark Tide

23:20 La donna della calda terra

Twentyseven

20:05 Tutto può accadere

21:41 Scoop

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Lucky, re del deserto

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca

23:05 Miss Marple: istantanea di un delitto

La 5

20:10 Gioco d’amore

22:54 Temptation Island

Real Time

20:10 90 giorni per innamorarsi

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:06 Matrimonio alle Bahamas

21:54 Sms – Sotto mentite spoglie

23:33 Amore a prima vista

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:27 Focus natura – Un mondo perfetto

23:31 L’ anno selvaggio dell’africa

00:28 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:00 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:02 Maigret: L’omicidio di un uomo qualunque

21:59 Poirot: Assassinio sull’Orient Express

23:53 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:29 Il villaggio dei dannati

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 America Latina: le frontiere del crimine

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giorgio Giovannetti

20:30 Passato e Presente – Paolo Caccia Dominioni. Dovere e onore – 02/02/2024

21:10 Il giorno prima

22:50 L’Inghilterra ai tempi di Vittoria

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Tu si que vales

00:31 Avanti un altro

Foto di repertorio