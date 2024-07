Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Tim Summer Hits – The best of

00:05 TG1 Sera

00:10 Codice – La vita è digitale – Geroscienza

Rai 2

23:15 Notti Olimpiche

23:45 Sognando Parigi 2024 – The Best of

00:50 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Rotta balcanica II – Caro Marziano – Puntata del 14/02/2024

20:50 Un posto al sole – EP6500

21:20 Astolfo

23:00 Il barbiere complottista

23:20 Big

23:35 TG3 Linea Notte Estate

00:05 Meteo 3

00:10 Parlamento Magazine

Rete 4

21:20 Quarto grado – le storie

Canale 5

21:37 My Mother – PrimaTv

23:53 Tg5

Italia 1

21:25 Din Don – La magia del cinema – PrimaTv

23:36 I soliti idioti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Mississippi Burning – Le radici dell’odio

23:40 Americana Anatomia di una Nazione

00:50 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume-Mare forza quattro

23:15 I delitti del BarLume – Tana libera tutti

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo

20 — Venti

20:13 The Equalizer – PrimaTv

22:48 Point Break

00:45 The Flash

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.20

21:21 Infernal Affairs II

23:23 Pagan Peak S2E1 Ritorno al passato

Iris

20:29 Agents Secrets

22:53 L’ultima missione

01:11 Tentacoli

Rai 5

20:18 The Sense of Beauty – E3

21:14 Le Willis (Festival Puccini di Torre del Lago)

22:20 Visioni – Il giovane Puccini e variazioni

23:11 Rock Legends: Joni Mitchell

23:35 Johnny Clegg – The White Zulu

Rai Movie

21:10 U-Boot 96

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Resurrected

Rai Premium

20:20 L’allieva S1E5 – Per sempre bella

21:20 Studio Battaglia – S1E1

22:15 Studio Battaglia – S1E2

23:10 La classe degli asini

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Quell’età maliziosa

Twentyseven

20:10 Un tipo imprevedibile

22:02 I Flintstones in viva Rock Vegas

23:34 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Frankie Drake Mysteries

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 The Women

23:30 Io e Annie

La 5

20:10 Temptation Island

00:20 I segreti di Borgo Larici

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

22:50 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:06 Rimini Rimini – Un anno dopo

22:05 Rimini Rimini

Focus

20:10 L’aeroporto tra i grattacieli – PrimaTv

21:02 Lotta contro il tempo – PrimaTv

22:05 Laguardia: Il super aeroporto di New York – PrimaTv

23:13 Segreti sotterranei

00:03 Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo

00:35 E-Planet

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Tatort Vienna

TOP Crime

20:01 Harrow

21:55 C.S.I. New York

23:49 Hamburg Distretto 21

Italia 2

21:15 Nightmare

23:14 Unfriended: Dark Web

DMAX

21:25 America Latina: le frontiere del crimine

23:15 Avamposti

00:35 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Boat People. Un salvataggio italiano

21:10 L’Inghilterra ai tempi di Vittoria

22:20 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 6 – 24 maggio 1915. L’Italia va alla guerra

23:15 Pinocchi di trincea – Il corpo ferito nella grande guerra

Mediaset Extra

20:11 Fratelli detective

22:16 Cornetto battiti live

