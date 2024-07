Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Un viaggio a quattro zampe

23:10 Il Provinciale

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Wolf Call – Minaccia in alto mare

23:25 Storie di donne al bivio

00:26 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Rotta balcanica I – Caro Marziano – Puntata del 13/02/2024

20:45 Un posto al sole – EP6499

21:20 Il complicato mondo di Nathalie

23:10 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:30 Lo chiamavano Bulldozer

23:59 Febbre da cavallo – La Mandrakata

Canale 5

21:37 Temptation Island

Italia 1

21:21 Bastardi senza gloria

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:00 The Dissident

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Balla coi lupi (ext. vers.)

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo

23:15 Nove Comedy Club

20 — Venti

20:11 Point Break

22:20 V per Vendetta

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.19

21:20 Hawaii Five-0 S9E12 – Bentornata a casa

22:04 Hawaii Five-0 S9E13 – Verso il fondo

22:48 Hawaii Five 0 S9E14 – L’attentato

23:30 Infernal Affairs

Iris

20:27 Disturbing the Peace

22:30 Bangkok Dangerous

00:37 Passaggio a nord-ovest

Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E2

21:14 Concerto per Milano 2023

22:48 Tre volte alla settimana

23:00 Corto – Roba da grandi

23:13 Rock Legends: Marvin Gaye

23:37 Quando mi prende una canzone

Rai Movie

21:10 Hotel Artemis

22:45 The Tourist

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:10 L’allieva S1E3 – Segreti a fior di pelle

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E2 – Via del riscatto

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Bordertown

23:25 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:40 Vite da pornostar

Twentyseven

20:09 I Flintstones in viva Rock Vegas

21:53 Come ammazzare il capo… e vivere felici

23:42 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La finestra sul cortile

23:00 Alla scoperta dei Musei Vaticani

23:55 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Truth: Il prezzo della verità

23:35 È solo l’inizio

La 5

20:10 Il lato oscuro di mio marito

22:08 Una tata pericolosa

23:52 La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Doctor Geiger

22:40 Vite al limite

Cine34

20:06 La casa di famiglia

22:01 Roba da ricchi

00:03 Di che peccato sei?

Focus

20:10 Mega shippers: Land, air and sea – PrimaTv

22:10 Freedom oltre il confine – Focus

00:34 Giga strutture

01:19 I segreti delle mummie

Giallo

21:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

23:15 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

22:00 C.S.I. New York

23:53 East New York

Italia 2

20:15 Unfriended: Dark Web

22:16 Dragonheart 2: Il destino di un cavaliere

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Toro Seduto, grande capo Sioux

21:10 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.3 Il prezzo della lealtà

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.4 L’impero colpisce ancora

23:00 Italia: viaggio nella bellezza. Nella terra dei Faraoni. L’avventura dell’Egittologia italiana

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:02 Cornetto battiti live

00:09 Avanti un altro

