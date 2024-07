Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Sophie Cross – Verità nascoste S2E3 – Episodio 3

22:25 Sophie Cross – Verità nascoste S2E4 – Episodio 4

23:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Mauritania: la vita dei nomadi

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland – Mauritania: la vita dei nomadi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Generazione di fenomeni – La miglior squadra di pallavolo del XX secolo

23:05 Storie di donne al bivio

00:14 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Dolci di lusso – Caro Marziano – Puntata del 09/02/2024

20:50 Un posto al sole – EP6497

21:20 Filorosso Revolution

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:30 Delitti ai caraibi – PrimaTv

23:50 Il caso Thomas Crawford

Canale 5

21:35 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.-

Italia 1

21:18 Le Iene presentano: Inside

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 È solo l’inizio

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Quattro matrimoni

00:10 Sex and the City

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Ip Man 3

20 — Venti

20:12 Pacific Rim – La rivolta

22:22 After the Sunset

00:15 The Cleaning Lady

Rai 4

20:32 Criminal Minds IV ep.17

21:20 The Reef – Intrappolate

22:55 Superdeep

Iris

20:28 Il grande giorno di Jim Flagg

22:33 Tom horn

00:36 Somewhere

Rai 5

20:25 Under Italy: I sotterranei di Catania – S2E6

21:14 In the Mood for Love

22:50 Sidemen – I mercenari del rock

00:21 Rock Legends: The Kinks

Rai Movie

21:10 Resurrected

23:00 Doppia colpa

Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara – S2E12 – La donna senza volto

21:20 La Sposa – S1E2

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Gomorra – La serie

23:20 Blue Jeans

Twentyseven

20:10 Austin Powers – La spia che ci provava

22:07 Scuola di Polizia

23:53 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Scusa, me lo presti tuo marito?

23:20 Io ti salverò

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:10 Scusa ma ti chiamo amore

22:20 Scusa ma ti voglio sposare

00:36 La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e le mie nuove ossessioni

22:25 ER: storie incredibili

Cine34

20:06 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

22:31 Sabato domenica e venerdì

Focus

20:09 Meraviglie del Pacifico – PrimaTv

21:03 Natura – meraviglie senza tempo

22:08 Natura – Meraviglie senza tempo

23:17 La storia dell’universo

00:56 I segreti delle mummie

01:41 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Cherif

TOP Crime

20:03 FBI: Most Wanted

21:55 C.S.I. New York

23:41 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:26 Lupin III: Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

22:27 Arrow

00:13 Blu profondo 2

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Panagulis e la Grecia dei Colonnelli

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Magellano. Viaggio intorno al mondo – 31/10/2023

22:10 Inferno nei mari – Attacco al Giappone

23:00 Il segno delle donne. Maria Montessori – pt.5

23:50 Set di Il giorno della civetta

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Temptation Island

23:58 Avanti un altro

