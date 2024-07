Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e seconda serata di oggi, 22 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Nero a metà S3E1 – Segreti e bugie – Prima parte

22:30 Nero a metà S3E2 – Segreti e bugie – Seconda parte

23:35 Cose Nostre – Puntata del 22/07/2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Panda S1E5 – Omicidio al parco acquatico

22:20 Panda S1E6 – Missione Zen

23:15 Presentazione dell’offerta Rai 2024/2025

00:54 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Funambolo – Caro Marziano – Puntata del 08/02/2024

20:50 Un posto al sole – EP6496

21:20 Kilimangiaro Estate

23:15 Petrolio – L’impero di Ozempic

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Parlamento Magazine

Rete 4

21:26 Quarta repubblica

00:59 Pat Garrett e Billy Kid

Canale 5

21:36 Cornetto battiti live

Italia 1

21:27 Chicago P.D. – PrimaTv

23:14 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Piazza Pulita presenta: 100 Minuti

23:30 Indiziato di reato

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

00:10 Il delitto di Ponticelli – L’ombra del dubbio

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Stargate

23:45 Ip Man 2

20 — Venti

20:13 After the Sunset

22:13 Twister

Rai 4

20:21 Criminal Minds IV ep.16

21:20 The Princess

22:50 Vampires

Iris

20:27 Interceptor – Il guerriero della strada

22:30 Contagious

Rai 5

20:22 Under Italy: I sotterranei di Osimo – S2E5

21:14 Non sono un assassino

23:02 Sciarada – Il circolo delle parole – Roberto Bazlen, con uno zaino pieno di libri

Rai Movie

21:10 Uomini violenti

22:50 The Kid

Rai Premium

20:30 Il Commissario Manara – S2E10 – La verità nascosta

21:20 I migliori anni – Puntata del 06/04/2024

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 50 primavere

23:05 Ina: l’esploratrice del porno

Twentyseven

20:09 Scuola di Polizia

22:09 Una vita da gatto

23:44 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Claret

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

00:45 White Collar – Fascino Criminale

La 5

20:10 La luce sugli oceani

22:49 Possession – Una storia romantica

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Incidenti di bellezza

Cine34

20:05 Acqua e sapone

22:13 Vi racconto

Focus

20:10 Segreti sotterranei – PrimaTv

20:59 Citta’ in pericolo – Amsterdam

22:02 Mega shippers: Land, air and sea

00:01 Giga strutture

00:50 Enigmi svelati 2

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:58 C.S.I. New York

23:42 Maigret e i testimoni reticenti

Italia 2

20:25 I Griffin

21:21 Duncanville

22:18 Big Bang Theory

00:30 Annabelle 2: Creation

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1944. La Conferenza di Bretton Woods – 29/03/2022

21:10 Italia: viaggio nella bellezza. Nella terra dei Faraoni. L’avventura dell’Egittologia italiana

22:10 Dove sta Zazà – Puntata del 22/07/2024

23:20 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Stonehenge, il cerchio perduto – 07/11/2023

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 Scherzi a parte

23:27 Avanti un altro

00:39 Tgcom24 Breaking News

