Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Mina Settembre – S2E5 – Cosa resta di noi

22:30 Mina Settembre – S2E6 – Sorprese

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia

22:35 Un principe su misura

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Sapiens Files

21:10 Report – Puntata del 12/05/2024

23:30 TG3 Sera

23:40 Meteo 3

23:45 Fondata sul lavoro – Puntata del 21/07/2024

Rete 4

21:30 Pearl Harbor

Canale 5

21:35 Riassunto – segreti di famiglia

21:38 Segreti di famiglia – PrimaTv

Italia 1

21:25 Tilt – Tieni il tempo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Heat – La sfida

00:20 Tg La7

TV8

20:00 F1 Paddock Live Post Gara

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent

NOVE

20:10 Little Big Italy

00:35 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:19 Twister

22:38 Spia per caso

00:27 The Cleaning Lady

Rai 4

20:33 C.S.I.: Vegas S1E10 – Il caso è chiuso

21:18 Hot Summer Nights

23:07 The East

Iris

20:18 Gold – La grande truffa

22:49 Nato il 4 Luglio

Rai 5

20:21 Rai News Giorno

20:23 Visioni – La danza dell’aria e dell’acqua – 28/07/2023

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E2

Rai Movie

21:10 Robin Hood – L’origine della leggenda

23:00 Patton, generale d’acciaio

Rai Premium

21:20 Crociere di nozze – Toscana

23:00 Candice Renoir S7E1 – Donna avvisata mezza salvata

23:55 Candice Renoir S7E2 – Finché c’è vita, c’è speranza

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 119 giorni alla deriva

23:05 La signora di Wall Street

Twentyseven

20:10 Una vita da gatto

21:51 Whatever works – Basta che funzioni

23:39 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Lawrence d’Arabia

01:00 Guai con gli angeli

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Miss Marple: La follia di Greenshaw

23:05 Miss Marple: Nella mia fine è il mio principio

La 5

20:10 Patch Adams

22:24 Temptation Island

02:04 Scene da un matrimonio

Real Time

20:10 90 giorni per innamorarsi

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:06 Sms – Sotto mentite spoglie

22:02 L’ amico del cuore

23:56 Omicidio all’italiana

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:34 Focus natura – Un mondo perfetto

23:31 L’ anno selvaggio dell’africa

00:27 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni

01:15 Enigmi svelati 2

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:02 Maigret e i testimoni reticenti

22:03 Poirot e la strage degli innocenti

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:27 The Night Flier – Il volatore notturno

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 America Latina: le frontiere del crimine

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giorgio Fabre

20:30 Passato e Presente – Suffragio Universale Maschile. 1912 – 15/02/2024

21:10 La seconda via

22:40 Paolo Borsellino Essendo Stato

23:30 L’intellettuale e la spia: il caso Pitigrilli

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:12 Tu si que vales

00:19 Avanti un altro

Foto di repertorio