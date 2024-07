Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 La Partita del Cuore 2024

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’Ispettore Coliandro – S8E3 – Il tesoro nascosto

23:25 Professor T (UK) S3E2 – La foto perfetta

00:11 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Costruire un Luna Park – Caro Marziano

20:50 Un posto al sole – EP6493

21:20 Newsroom

23:00 TG3 Linea Notte Estate

23:30 Meteo 3

23:35 Parlamento Magazine

Rete 4

21:20 Zona bianca

Canale 5

21:35 Riassunto – segreti di famiglia

21:38 Segreti di famiglia – PrimaTv

Italia 1

21:24 Chicago Fire – PrimaTv

23:09 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

23:15 Rappresaglia

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Pechino Express

00:00 Quattro matrimoni

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Quattro matrimoni e un funerale

23:50 La dura verità

20 — Venti

20:12 300

22:31 Pacific Rim

01:05 The Cleaning Lady

Rai 4

20:32 Criminal Minds IV ep.13

21:20 Trauma S1E5 – Episodio 5

22:06 Trauma S1E6 – Episodio 6

22:56 I miserabili

Iris

20:27 Un viaggio indimenticabile – PrimaTv

23:09 Il lato positivo

01:17 Arsenico e vecchi merletti

Rai 5

20:22 Under Italy: I sotterranei di Orvieto – S2E2

21:14 Art Night Puntata 1 – Achille Castiglioni

22:00 Patti Smith Electric Poet

22:54 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E6

23:38 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

00:02 David Gilmour – Wider Horizons

Rai Movie

21:10 Un sogno chiamato Florida

23:05 Anna (2019)

Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara – S2E4 – Miss Maremma

21:20 Candice Renoir S7E1 – Donna avvisata mezza salvata

22:15 Candice Renoir S7E2 – Finché c’è vita, c’è speranza

23:15 Dream Hotel – Sri Lanka

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Swim

23:05 Viol@

Twentyseven

20:09 Dennis la minaccia

22:07 Operazione U.N.C.L.E.

00:14 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Stasera Salute

22:45 Alla ricerca di Jane

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Grey’s Anatomy

La 5

20:09 Bounce

22:16 Amore & altri rimedi

00:29 La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Enzo Missione Spose

22:30 Spose in affari

Cine34

20:07 Selvaggi

22:03 Scuola di ladri

Focus

20:08 Focus natura – Un mondo perfetto – PrimaTv

21:02 L’ anno selvaggio dell’africa

22:08 Meraviglie geologiche d’Italia-il Sud

23:26 Giga strutture

00:23 Enigmi svelati 2

01:04 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Vera

23:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

01:15 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:02 East New York

21:58 C.S.I. New York

23:45 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Dragonheart

22:21 Lupin III: La pagina segreta di Marco Polo

00:21 Chucky

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:20 WWE NXT

Rai Storia

20:05 EVENTI Le pioniere dello spazio, Mirella Serri narra le missioni spaziali che hanno reso celebri: Sally Ride

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il fascismo all’estero

21:10 Il segno delle donne. Maria Signorelli – pt.4

22:00 Lui era Trinità

23:35 a.C.d.C. L’assedio di Orléans

00:35 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:12 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

23:48 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio