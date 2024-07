Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Mina Settembre – S2E3 – Le signorine Esposito

22:20 Mina Settembre – S2E4 – Wonderwomen

23:20 Cose Nostre – C’era una volta a Cerignola

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre – C’era una volta a Cerignola

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Panda S1E3 – Il karaoke killer

22:20 Panda S1E4 – Il mio nome è Panda

23:20 Musicultura Festival 2024

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Il curling – Caro Marziano – Puntata del 01/02/2024

20:50 Un posto al sole

21:20 Kilimangiaro Estate

23:15 Petrolio – Supernova: anatomia di un massacro

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

00:59 Blue Jasmine

Canale 5

21:35 Cornetto battiti live

00:13 Tg5

Italia 1

21:22 Chicago P.D. – PrimaTv

23:59 Law & Order: Unità Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 100 Minuti

23:30 Il pezzo mancante

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

00:10 Michele Profeta: Il Killer Di Padova

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Breakdown – La trappola

20 — Venti

20:13 Le belve

22:52 Breaking In

Rai 4

20:34 Criminal Minds IV ep.11

21:20 Trauma ep.1

22:05 Trauma ep.2

22:56 Un uomo sopra la legge

Iris

20:26 Interceptor (Mad Max)

22:21 Il prescelto

00:28 Note di cinema

Rai 5

20:12 Under Italy – S1E8

21:14 La stoffa dei sogni

22:54 Sciarada – Francesco Petrarca e la lingua del Canzoniere

23:39 A Night With Lou Reed

00:41 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

Rai Movie

21:10 Tombstone

23:20 Hostiles: Ostili

Rai Premium

20:25 Il Commissario Manara – S1E12 – Le verità nascoste

21:20 Mad in Italy – Puntata del 26/02/2024

23:50 Come fai sbagli S1E11 – La prospettiva del figlio

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 La cuoca del presidente

23:15 Ina: l’esploratrice del porno

00:25 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

Twentyseven

20:15 Salto nel buio

22:35 Colazione da Tiffany

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Giovanni Paolo II

22:30 Indagine ai confini del sacro

23:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Bull

00:35 ArtBox

La 5

20:10 Un amore senza tempo

22:27 Mai lontano da qui

00:25 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Incidenti di bellezza

Cine34

20:07 Ole’

22:13 Vi racconto

22:21 La terrazza

Focus

20:10 Underworld – Le più belle grotte del mondo e i loro segreti

21:08 Quando il Mediterraneo si prosciugò – Una storia geologica

22:48 Mega shippers: Land, air and sea

00:49 Giga strutture

01:34 Enigmi svelati 2

02:15 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:56 C.S.I. New York

23:51 Maigret si difende

Italia 2

20:25 I Griffin

21:21 Duncanville

22:18 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

22:20 Alaska: i nuovi pionieri – Parte seconda

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 EVENTI Le pioniere dello spazio, Mirella Serri narra le missioni spaziali che hanno reso celebri: Valentina Vladimirovna Tereskova

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Matteo Ricci, missionario in Cina

21:10 Italia viaggio nella bellezza – Il sacro Gargano

22:00 Dove sta Zazà – Puntata del 15/07/2024

23:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – La bolla dei tulipani – 02/05/2023

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 EVENTI Le pioniere dello spazio, Mirella Serri narra le missioni spaziali che hanno reso celebri: Svetlana Savickaja

Mediaset Extra

20:11 Scherzi a parte

22:55 Tgcom24 Breaking News

23:03 Avanti un altro

Foto di repertorio