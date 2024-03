Paura a Dragona, rapinano una farmacia con un coltello

I Carabinieri della Compagnia di Ostia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due uomini di 54 e 38 anni, entrambi italiani e con analoghi precedenti, gravemente accusati di rapina ai danni di una farmacia della zona di Dragona.

I dettagli

Nel corso del pomeriggio, due uomini, dopo aver fatto ingresso all’interno dell’esercizio pubblico, travisati e minacciando con un coltello la direttrice, si sono fatti consegnare l’incasso, ammontante a quasi 600 euro, poi si sono dileguati repentinamente a bordo di un’autovettura.

A seguito delle immediate ricerche diramate dalla centrale operativa e grazie all’identikit fornito dalle vittime ai militari, una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia è riuscita, dopo breve inseguimento, ad intercettare ed a porre in sicurezza il mezzo con cui era stati visti fuggire, bloccando due uomini e riuscendo anche a recuperare la somma asportata. I militari hanno anche rinvenuto due coltelli, un passamontagna e il vestiario, riconosciuto grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza della farmacia, costituenti gravi elementi indiziari che hanno consentito di arrestarli entrambi, gravemente indiziati di rapina in concorso. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per entrambi ed ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.