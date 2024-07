Drammatico incidente in zona Trionfale nella tarda serata di ieri, 14 luglio 2024: madre e figlia sono state investite da un’auto. Morta la donna più anziana: aveva 89 anni.

Roma, madre e figlia investite da un’auto: muore 89enne. Il conducente si è fermato a prestare soccorso: il drammatico incidente in zona Trionfale

Non ce l’ha fatta la donna investita insieme alla figlia nella tarda serata di ieri in zona Trionfale, a Roma: l’89enne è deceduta poco dopo in ospedale. La figlia, di 57 anni, è stata trasportata al Gemelli. Alla guida dell’auto c’era un uomo, che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto anche la Polizia Locale, per i rilievi di rito: sono attualmente in corso accertamenti sull’esatta dinamica di quanto avvenuto; sequestrata l’auto.

