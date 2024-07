I Carabinieri del Gruppo di Roma, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Roma, dei Carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro e dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo, intensificato soprattutto nell’area della Stazione Termini e zone limitrofe, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale.

Controlli a Roma Termini, arrestate quattro persone per rissa. Denunce e attività sospese: multe da 11mila euro

La vigilanza costante è necessaria per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità che colpiscono turisti e cittadini che frequentano le aree centrali della città. Le operazioni hanno portato all’arresto di 4 cittadini stranieri, gravemente indiziati del reato di rissa aggravata e alla denuncia a piede libero di altre 8.

In piazza dei Cinquecento, la scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa tra cittadini nord-africani, ed hanno arrestato in flagranza 4 cittadini tunisini, tutti senza fissa dimora e con precedenti che, sotto l’effetto dell’alcol hanno iniziato a colpirsi violentemente tra loro con calci e pugni.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino di origine filippina, fermato a bordo di una moto risultata rubata e trovato in possesso di oltre un grammo di stupefacente del tipo shaboo, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana, in via Masurio Sabino, hanno denunciato un cittadino dell’Eritrea trovato in possesso di due dosi di hashish.

In via Principe Eugenio, i Carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per violazioni della normativa a tutela dei lavoratori, per la mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e l’inadeguatezza dei locali spogliatoi. Per queste violazioni, il responsabile dell’attività commerciale, è stato sanzionato con una multa da 6400 euro, oltre alla notifica del provvedimento di sospensione dell’attività nel caso in cui non venga sanato l’illecito.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, invece, hanno denunciato 5 persone: un 24enne del Marocco trovato in possesso di un grosso paio di forbici in piazza dei Cinquecento; un 23enne romeno trovato in possesso di una tronchese; due cittadini italiani per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e un cittadino iracheno per inosservanza del D.a.c.u.r. emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma.

Sanzionate amministrativamente altre 4 persone, responsabili della violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e multa di 100 euro.

I Carabinieri della Stazione Roma Macao e quelli del N.I.L. di Roma hanno poi sanzionato, per un totale di 4.94 euro, la legale rappresentante di un hotel in via Nomentana per la mancata esibizione del documento di valutazione rischi, per uso di impianti audiovisivi per il controllo dei dipendenti in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, con conseguente provvedimento di sospensione dell’attività.

In totale sono state controllate 188 persone e sono state eseguite verifiche su 79 veicoli e presso decine di attività ricettive e attività commerciali della zona.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

