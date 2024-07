Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Tim Summer Hits

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Miss Merkel – Morte al castello

23:10 I vinili di… Amadeus – 17/02/2024

23:45 I vinili di… Giorgia Cardinaletti

Rai 3

20:00 Meeting Diamond League di Monaco

22:00 Movie Mag – Puntata del 17/11/2021

22:05 Marx può aspettare

23:40 Se posso permettermi

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:26 Quarto grado – le storie

Canale 5

21:35 La rosa della vendetta – Riassunto

21:38 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:32 La rosa della vendetta – anticipazione

Italia 1

21:26 Prey – La grande caccia – PrimaTv

23:16 Shark

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Giovanna d’Arco

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

23:35 I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Nove Comedy Club

20 — Venti

20:12 Rise of the Legend – La nascita della leggenda

22:55 Hellboy: The Golden Army

Rai 4

20:34 Criminal Minds IV ep.10

21:19 Un uomo sopra la legge

23:07 Adverse

00:46 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:27 Emma. – PrimaTv

23:02 Motherless Brooklyn

Rai 5

20:17 Under Italy – S1E7

21:15 Manon Lescaut (Teatro alla Scala – Chailly)

23:29 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

00:23 Cantautori: Francesco De Gregori – Pt1

Rai Movie

21:10 Patton, generale d’acciaio

00:10 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Il Commissario Manara – S1E10 – Un morto di troppo

21:20 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E3 – La cura

22:15 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E4 – Guerra fredda

23:15 Il Capitano Maria – S1E4

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 La ragazzina

23:00 Peccati di gioventù

00:45 Lotta all’ultimo bikini

Twentyseven

20:15 Scent of a Woman – Profumo di donna

23:16 Dove osano le aquile

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Malice – Il sospetto

23:20 Scandal

La 5

20:10 Temptation Island

23:50 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

Cine34

20:08 Vita Smeralda

22:11 Yesterday-vacanze al mare

Focus

20:10 La storia dell’universo – PrimaTv

21:56 Underworld – Le più belle grotte del mondo e i loro segreti

00:07 Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo

00:37 Tg5 start

00:40 E-Planet

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:02 Harrow

21:56 Hamburg Distretto 21

23:51 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 L’uomo invisibile

DMAX

21:25 America Latina: le frontiere del crimine

23:15 Avamposti

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Etruschi, signori dei due mari – 05/02/2024

21:10 Grandi disastri 10 errori fatali: il disastro della Deep Water Horizon

22:00 ’14-’18. Grande Guerra cento anni dopo – Non ancora: L’Italia dalla neutralità all’intervento

22:50 Quelli della Scientifica

23:45 Telemaco – Stresa Il fronte contro Hitler

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:10 Fratelli detective

22:09 Cornetto battiti live

01:31 Tgcom24 Breaking News

