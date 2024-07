Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Semifinale: Paesi Bassi – Inghilterra

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’ispettore Coliandro – S8E2 – Intrigo maltese

23:25 Professor T (UK) S3E1 – Erede al trono

00:18 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Un immigrato modello – Caro Marziano – Puntata del 31/01/2024

20:50 Un posto al sole – EP6488

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:26 Zona bianca

Canale 5

21:22 Crazy & Rich – PrimaTv

23:45 Tg5

Italia 1

21:23 Maurizio Battista: Tutti contro tutti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:45 Era mio padre

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Pechino Express

00:00 Quattro matrimoni

Nove

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 A proposito di Henry

23:35 Con Air

20 — Venti

20:13 Blackhat

22:53 Whiteout – Incubo bianco

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.8

21:21 Z: vuole giocare

22:51 In fabric

00:51 Criminal Minds IV ep.8

Iris

20:25 L’ultima missione

23:10 Un incontro per la vita

Rai 5

20:13 Under Italy – S1E5

21:14 Art Night Puntata 6 – Inside Renzo Piano Building

22:12 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

23:06 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E5

23:50 Rock Legends: Ramones

Rai Movie

21:10 Gli occhi di Tammy Faye

23:15 Speciale Movie Mag – Ciné, Globi d’Oro e i film dell’estate

23:45 Il giorno + bello

Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara – S1E6 – Reazione a catena

21:20 L’isola dei delfini

22:55 Dream Hotel – Chiang Mai

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Planet of the Sharks

23:10 Conviene far bene l’amore

Twentyseven

20:15 Matricole dentro o fuori

22:24 Rush Hour – Due mine vaganti

00:18 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Stasera Salute

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Grey’s Anatomy

23:45 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:10 Amore & altri rimedi

22:25 Letters to Juliet

00:33 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Spose in affari

23:40 La clinica del pus

Cine34

20:07 Dove vai in vacanza?

23:20 7 scialli di seta gialla

01:09 Cattive inclinazioni

Focus

20:10 Focus natura – Un mondo perfetto – PrimaTv

21:04 L’ anno selvaggio dell’Africa

22:04 Meraviglie geologiche d’italia

23:34 Giga strutture

00:28 Enigmi svelati

01:11 Tgcom24 Breaking News

01:15 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Vera

23:05 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

TOP Crime

21:59 FBI: Most Wanted

23:53 Law & Order: Special Victims Unit

01:20 C.S.I. New York

Italia 2

20:15 Il Re Scorpione: Il libro delle anime

22:20 Lupin III: La principessa della brezza, la citta’ nascosta nel cielo

00:17 Chucky

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1943 Lo Sbarco in Sicilia – 21/12/2022

21:10 Il segno delle donne. Ada Pace – pt.3

22:00 Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato

23:30 a.C.d.C. Il segreto di Darwin: l’esperimento dei ragazzi indigeni rapiti

Mediaset Extra

20:10 Temptation Island

23:48 Tgcom24 Breaking News

23:54 Caduta libera – estate

00:52 I Cesaroni

