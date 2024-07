Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Semifinale: Spagna – Francia

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in incognito – Puntata del 23/01/2023

23:45 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Il bosco in città – Caro Marziano – Puntata del 30/01/2024

20:45 Un posto al sole – EP6487

21:20 Sissi – La giovane imperatrice

23:10 Cinecittà. La fabbrica dei sogni

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:31 Il collezionista

00:02 Il commissario Lo Gatto

Canale 5

21:21 L’uomo che sussurrava ai cavalli

Italia 1

21:18 Le Iene presentano: Inside

00:56 Zelig Lab

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il Papa e il diavolo

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Quattro matrimoni

00:00 Sex and the City

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 La dura verità

23:35 Prima o poi mi sposo

20 — Venti

20:12 Whiteout – Incubo bianco

22:09 Shoot’em up – Spara o muori!

Rai 4

20:34 Criminal Minds IV ep.7

21:19 A Lonely Place to Die

23:00 Wonderland

23:33 Malignant

Iris

20:27 Tom horn

22:41 L’ indiana bianca

Rai 5

20:17 Under Italy – S1E4

21:14 Doppio sospetto

22:50 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E3

23:50 Jimi Hendrix, Electric Church

Rai Movie

21:10 Cowboys & Aliens

23:10 88 minuti

Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara – S1E4 – Le lettere di Leopardi

21:20 Blanca – S1E6 – Tornando a casa

23:10 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S1E5 – Rione Serra Venerdì

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:45 Giovane e bella

Twentyseven

20:15 Rush Hour – Due mine vaganti

22:17 Space Jam

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Fiore di cactus

22:45 Un medico, un uomo

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Revenge

La 5

20:10 Buongiorno papà

22:25 Un paradiso per due

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e le mie nuove ossessioni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

20:05 Baaria

23:21 Rage – Fuoco incrociato

01:03 Mondo cane n. 2

Focus

20:12 Meraviglie del Pacifico – PrimaTv

22:04 La storia dell’universo

23:56 Giga strutture

00:45 Enigmi svelati

01:28 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Tandem

23:10 Delitto a Saint-Affrique

TOP Crime

20:00 FBI: Most Wanted

21:50 C.S.I. – Scena del crimine

23:38 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:25 Lupin III: La principessa della brezza, la citta’ nascosta nel cielo

22:26 Arrow

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – “La Storia” di Elsa Morante – 01/02/2024

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – La bolla dei tulipani – 02/05/2023

22:10 Inferno nei mari – L’ira di Hitler

23:00 Le staffette della memoria

23:30 Athanasius Kircher, l’uomo che sapeva tutto

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:10 Tu si que vales

00:11 Tgcom24 Breaking News

00:18 Caduta libera – estate

Foto di repertorio