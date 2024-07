Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Mina Settembre – S2E1 – Una seconda possibilità

22:30 Mina Settembre – S2E2 – Non va tutto bene

23:30 TG1 Sera

23:35 Premio Biagio Agnes

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Panda S1E1 – Ritorno di karma

22:19 Panda S1E2 – Poli-omicida

23:15 Gli occhi del musicista – Puntata del 09/01/2024

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Messaggi in bottiglia – Caro Marziano – Puntata del 29/01/2024

20:50 Un posto al sole – EP6486

21:20 Kilimangiaro Estate

23:15 Petrolio – Liguria: la nuova tangentopoli?

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:26 Quarta repubblica/

Canale 5

21:35 Radionorba Cornetto battiti live

00:01 Tg5

Italia 1

21:23 Io sono leggenda

23:24 Law & Order: Organized Crime

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 100 Minuti

23:30 Il pezzo mancante

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

00:10 Delitti – Benno Neumair

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Con Air

23:50 Special forces – Liberate l’ostaggio

20 — Venti

20:12 Shoot’em up – Spara o muori!

21:55 All things to all men

23:38 The Equalizer

Rai 4

20:32 Criminal Minds IV ep.6

21:20 4×4

22:55 Il giorno sbagliato

00:20 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 L’uomo dei sogni

22:43 L’ uomo del giorno dopo

Rai 5

20:17 Under Italy – S1E3

21:15 Film – Il vegetariano

23:01 Sciarada – Il circolo delle parole. Milan Kundera, dallo scherzo all’insignificanza

23:57 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

Rai Movie

21:10 Gli inesorabili

23:20 Bone Tomahawk

Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara – S1E2 – Vendemmia tardiva

21:20 Mad in Italy – Puntata del 19/02/2024

23:55 Come fai sbagli S1E9 – Presente/assente

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Giorni d’estate

23:15 Riflesso sullo schermo

Twentyseven

20:15 Space Jam

21:55 In ricchezza e in povertà

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Giovanni Paolo II

22:40 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:00 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Bull

00:35 ArtBox

La 5

20:10 Julieta

22:11 Mothers and Daughters

00:05 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Incidenti di bellezza

Cine34

20:05 Piccolo grande amore

23:06 Vi racconto

23:24 Il ritorno del Monnezza

Focus

20:10 Underworld – Le più belle grotte del mondo e i loro segreti

22:18 Mega shippers: Land, air and sea

00:24 Giga strutture

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:56 Maigret: Omicidio al Majestic

23:59 Law & Order: Special Victims Unit

01:31 C.S.I. New York

Italia 2

20:25 I Griffin

22:17 Big Bang Theory

00:33 Chucky

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giulio Cesare. Il mito – 18/12/2023

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza Cento anni dalla parte della natura. Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

22:00 Dove sta Zazà – Puntata del 26/05/1973

23:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Haussmann, il padre della Ville Lumière – 18/04/2023

00:10 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:06 Scherzi a parte

00:01 I Cesaroni

