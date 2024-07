Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Tim Summer Hits

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il velo nuziale – Una dolce attesa

22:35 Il gioiello nascosto

Rai 3

20:00 Blob

20:10 Illuminate – Mariangela Melato, il gioco della verità

20:55 Report – Puntata del 18/02/2024

23:15 Speciale TG3: “Elezioni in Francia”

00:15 Meteo 3

Rete 4

21:25 Speciale Quarta Repubblica-Francia al voto

Canale 5

21:35 Riassunto – segreti di famiglia

21:38 Segreti di famiglia – PrimaTv

00:16 Anticipazione – segreti di famiglia

Italia 1

21:26 Gli idoli delle donne – PrimaTv

23:26 Omicidio all’italiana

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Speciale Tg La7 – Elezioni Francesi

23:00 Cena tra amici

TV8

21:15 F1

21:30 Italia’s Got Talent

NOVE

20:00 Little Big Italy

00:50 Motors

20 — Venti

20:13 All things to all men

21:55 Lo smoking

00:03 The Equalizer

Rai 4

20:33 C.S.I.: Vegas S1E6 – Morte da clown

21:20 Skyfire

22:57 Chiudi gli occhi

Iris

20:18 Nato il 4 Luglio

23:20 Radioactive

01:23 Whatever works – Basta che funzioni

Rai 5

20:39 Spartiacque – S2E10

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E19

23:06 Le verità

Rai Movie

21:10 Il giorno + bello

22:50 A casa tutti bene

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S6E7 – L’Inferno è ricoperto di buone intenzioni

22:15 Candice Renoir S6E8 – Tutto è concesso in guerra e in amore

23:10 Perduti nel tempo

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Turistas

23:05 Lo stallone

Twentyseven

20:15 In ricchezza e in povertà

22:32 Midnight in Paris

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Il sogno di Valentina

23:00 Tutti insieme appassionatamente

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Miss Marple – Un cavallo per la strega

23:05 Miss Marple: Il geranio azzurro

La 5

20:10 Il giardino segreto

22:09 Temptation Island

Real Time

20:10 90 giorni per innamorarsi

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:09 Vacanze in America

22:02 Viuuulentemente… mia

23:51 E adesso sesso

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:37 Focus natura – Un mondo perfetto

23:39 L’ anno selvaggio dell’Africa

00:38 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni

01:26 Bermuda: I misteri degli abissi

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Alexandra

TOP Crime

20:02 Maigret: Omicidio al Majestic

22:09 Poirot: Sfida a Poirot

00:05 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:26 La zona morta

00:34 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 Il vero re del narcotraffico

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giorgio dell’Oro

20:30 Passato e Presente – Don Puglisi, un prete contro la mafia – 24/11/2023

21:10 Est

22:50 Grandi disastri 10 errori fatali: l’assassinio Kennedy

23:40 R.A.M Chi disse ‘no’.Gli internati militari italiani

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:05 Ultimo – L’occhio del falco

21:39 Tgcom24 Breaking News

