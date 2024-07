I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 38enne, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e tentata rapina.

Tor Vergata, vuole i soldi per la droga: aggredisce e tenta di rapinare il padre. Intervengono i Carabinieri

A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti in zona Tor Vergata, ove poco prima l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, al culmine di una lite scaturita per futili motivi e connessa a pretese economiche verosimilmente funzionali all’acquisto di sostanza stupefacente, aveva aggredito il padre convivente, 65enne, tentando di sottrargli il portafoglio ma, non riuscendoci grazie al tempestivo intervento dei militari.

La vittima, che non ha riportato lesioni fortunatamente, al termine dell’intervento ha formalizzato la denuncia – querela nei confronti del figlio, il quale, al termine delle attività di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere Regina Coeli.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

