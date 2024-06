I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cittadino cinese di 50 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio della moglie convivente.

Paura a Tor Vergata, al culmine di una lite accoltella la moglie: arrestato 50enne

Sul conto dell’uomo sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che al culmine di una accesa lite scaturita probabilmente per motivi economici, qualche mattina fa, avrebbe sferrato numerose coltellate alla donna, connazionale di 41 anni.

I Carabinieri sono intervenuti presso la loro abitazione in via Salvatore Barzilai, zona Tor Vergata, su segnalazione di alcuni cittadini cinesi, conoscenti della coppia che erano stati avvisati dall’indagato e che avevano allertato i soccorsi. Nell’abitazione è giunto anche personale del 118 che ha soccorso la donna che presentava ferite da arma da taglio e che è stata trasportata, in codice rosso, presso il Policlinico Tor Vergata dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato il 50enne e sequestrato il coltello.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove, ad esito della convalida, permane come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.