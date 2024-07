Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Quarti: Portogallo – Francia

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I casi della giovane Miss Fisher S2E7 – Pesca pericolosa

22:10 I casi della giovane Miss Fisher S2E8 – Capodanno col morto

23:00 Confusi – S2E9 – Tutto in 72 ore – Prima parte

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Molise – Puntata del 04/08/2022

20:50 Un posto al sole – EP6485

21:20 Le cose che non ti ho detto

23:05 Benedetto Padre d’Europa

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

21:26 Quarto grado – le storie

Canale 5

21:20 La riassunto – rosa della vendetta

21:24 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:19 La anticipazione – rosa della vendetta

Italia 1

21:26 … e alla fine arriva Polly

23:20 L’isola delle coppie

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del Barlume – Un due tre stella!

23:30 I delitti del Barlume – La battaglia navale

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:11 Warcraft – L’inizio

22:35 L’ultima discesa

Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.5

21:19 Chiudi gli occhi

23:08 Becky

00:42 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:26 Il lato positivo

22:56 Scuola di cult

23:03 Cuori in atlantide

Rai 5

20:16 Under Italy – S1E2

21:14 Visioni – Lupo, diario di un ritorno

21:49 Raffa in the Sky

23:58 Rock Legends: Chuck Berry

00:21 Cantautori: Lucio Dalla – Pt1

00:48 Jannacci in L’importante è esagerare – E1

01:16 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Closing the Ring

23:10 Last Knights

Rai Premium

20:20 Scomparsa – S1E12

21:20 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E1 – Sconcezze

22:15 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E2 – La febbre

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Giovane e bella

23:10 Lovemobil – I caravan del sesso

Twentyseven

20:15 Il mio amico zampalesta

22:15 Giovani si diventa

00:09 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ragione e sentimento

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Come l’acqua per il cioccolato

23:20 Scandal

La 5

20:10 Temptation Island

23:59 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:30 The Bad Skin Clinic

00:20 S.O.S Acne

Cine34

20:05 Yesterday-vacanze al mare

22:45 Amici come noi

Focus

20:09 La storia dell’universo – PrimaTv

21:53 Underworld – Le più belle grotte del mondo e i loro segreti

00:04 E-Planet

00:31 Tg5 start

00:34 Il tramonto dell’antico regno d’egitto

01:59 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:53 Harrow

21:53 Law & Order: Special Victims Unit

23:41 Delitto in Provenza

Italia 2

20:15 L’ultima casa a sinistra

22:28 Noi

00:51 Il culto di Chucky

DMAX

21:25 Il vero re del narcotraffico

22:25 Kingpin

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gli Ebrei di Salonicco – 06/12/2023

21:10 Grandi disastri 10 errori fatali: l’assassinio Kennedy

22:00 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 3 – L’attacco: la guerra ha inizio

22:50 Orrore bianco. La campagna di Russia 1942-1943

23:50 Garibaldi: la Repubblica romana e i Mille

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 Fratelli detective

22:16 Nemici amici – i promessi suoceri

23:17 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio