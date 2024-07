Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggi nella Natura

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The North Sea

23:15 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Sicilia – Puntata del 22/07/2022

20:50 Un posto al sole – EP6484

21:18 La ragazza con il braccialetto

23:00 Premio Strega – LXXVIII Edizione

Rete 4

21:26 Dritto e rovescio

Canale 5

21:37 Temptation Island

23:50 Tg5

Italia 1

21:27 Brick Mansions

23:22 It – Capitolo 2

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:00 Deep Impact

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Robin Hood principe dei ladri

00:30 Trappola in alto mare

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nove Comedy Club

23:10 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:13 L’ultima discesa

22:15 The Kingdom

00:30 Taken

Rai 4

20:36 Criminal Minds IV ep.4

21:21 Hawaii Five-0 IX ep.3

22:04 Hawaii Five-0 IX ep.4

22:47 Hawaii Five-0 IX ep.5

23:31 Army of one

Iris

20:28 The new world – il nuovo mondo

23:24 Poseidon

Rai 5

20:12 Under Italy – S1E1

21:14 OSN Orozco-Estrada e Ax

23:02 Unica

23:17 Zombie

23:31 Rock Legends: Aretha Franklin

23:52 Jimi Hendrix, Electric Church

Rai Movie

21:10 88 minuti

23:00 The Eye – Lo sguardo

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:30 Scomparsa – S1E10

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S1E5 – Rione Serra Venerdì

23:25 Blanca – S1E5 – Macchie

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Revenge

23:20 The Right Hand – Lo stagista del porno

Twentyseven

20:15 Giovani si diventa

22:14 Cattivi vicini 2

23:54 La signora del west

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un medico, un uomo

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Paura d’amare

23:25 Mistresses

La 5

20:21 Sedotta da uno sconosciuto

22:10 Sorelle assassine

00:21 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: e poi

23:25 Il re del bisturi post bariatrico

Cine34

20:05 Scuola di ladri – Parte seconda

22:07 Mia moglie è una bestia

00:03 Decameron proibitissimo (Boccaccio mio statte zitto)

Focus

20:13 Mega shippers: Land, air and sea – PrimaTv

22:14 Freedom oltre il confine – Focus

00:34 Giga strutture

01:19 Bermuda: I misteri degli abissi

Giallo

21:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

23:20 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 Delitto in Provenza

22:12 Law & Order: Special Victims Unit

00:01 All Rise – PrimaTv

Italia 2

20:16 Noi

22:42 Il Re Scorpione 3: La battaglia finale

00:49 La maledizione di Chucky

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Nabucco. L’opera e il mito – 05/12/2023

21:10 a.C.d.C. Il segreto di Darwin: l’esperimento dei ragazzi indigeni rapiti

22:10 a.C.d.C. Marchfeld 1278. La battaglia per l’Europa

23:10 Italia. Viaggio nella Bellezza – Cent’anni di Paradiso. Il Parco e la sua storia

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Zelig circus

22:30 Zelig Circus

