Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nel corso di mirati servizi di prevenzione e sicurezza nel comune di Mentana, hanno arrestato un 19enne italiano, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un totale di oltre 10 grammi, e di tre parti di hashish, anche in questo caso per oltre 10 gr. di sostanza stupefacente complessiva.

Ecco cosa successo

I fatti risalgono allo scorso 2 maggio, quando i militari hanno intercettato, fra le vie di Mentana, un motorino che stava effettuando dei movimenti sospetti. Volendo approfondire il controllo, hanno intimato al soggetto di accostare al lato della carreggiata.

Questi però, vedendosi chiuso dalla pattuglia dei Carabinieri, ha repentinamente accelerato la marcia, cercando di svicolare fra le macchine, nel traffico cittadino del tardo pomeriggio. Tentativo andato male, perché il soggetto ha colpito una macchina in transito per poi finire la propria corsa a lato strada.

A quel punto, i militari si sono avventati sul fuggitivo, comprendendo subito il motivo per cui si fosse messo in fuga: a seguito della perquisizione prima personale e veicolare, e poi anche domiciliare, il 19enne è stato trovato in possesso di oltre 20 gr. di sostanza stupefacente (fra cocaina e hashish) e la somma contante di euro 5000, decisamente troppi per un ragazzo senza lavoro.

La droga è stata sequestrata, mentre il 19enne è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di Tivoli che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Mentana. Il risultato è frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia eretina.