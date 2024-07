Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Una voce per Padre Pio

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’Ispettore Coliandro – S8E1 – Il fantasma

23:20 Piloti Caccia – International Flight Training School – S1E4

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Valle d’Aosta – Puntata del 25/07/2022

20:50 Un posto al sole – EP6483

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Parlamento Magazine

Rete 4

21:26 Zona bianca

23:57 Confessione reporter

01:12 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

21:37 Davos – PrimaTv

23:36 Tg5

Italia 1

21:25 Max Angioni: Miracolato

00:16 Le iene presentano: vite spericolate

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:45 La calda notte dell’ispettore Tibbs

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Pechino Express

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Jumanji

23:30 L’uomo bicentenario

20 — Venti

20:13 The Kingdom

22:24 In Time

Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.3

21:21 Malignant

23:14 Dark Spell – Il maleficio

Iris

20:28 Il patto dei lupi

23:21 Il cavaliere di Lagardere

Rai 5

20:20 Ghost Town: Gairo (Sardegna) – E8

21:15 Punto Nave – Mappe per l’immaginario Agape Festival Biblico 2024

22:06 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

23:01 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4

23:44 Freak e i suoi fratelli

Rai Movie

21:10 Fly – Vola verso i tuoi sogni

23:05 Speciale Movie Mag – Nastri d’Argento e Festival estivi

Rai Premium

20:25 Scomparsa – S1E8

21:20 Perduti nel tempo

22:50 Dream Hotel – Mauritius

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Attacco Glaciale

23:05 Manhattan Gigolò

Twentyseven

20:15 Cattivi vicini 2

22:09 Un poliziotto ancora in prova

23:59 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Stasera Salute

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Grey’s Anatomy

23:45 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:10 40 sono i nuovi 20

22:02 The Rebound – Ricomincio dall’amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Spose in affari

23:40 La clinica del pus

Cine34

20:05 Doc West

00:32 La morte cammina con i tacchi alti

Focus

20:10 Focus natura – Un mondo perfetto – PrimaTv

21:04 L’ anno selvaggio dell’Africa

22:09 Meraviglie geologiche d’Italia

23:26 1992-2022 Ritorno all’inferno

00:27 Giga strutture

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:02 Agatha Christie: Delitto in 3 atti

22:05 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Il Re Scorpione 3: La battaglia finale

22:25 Lupin III – Prigioniero del passato

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gli ultimi pagani – 04/12/2023

21:10 Il segno delle donne. Ave Ninchi – pt.2

22:00 D’Annunzio: l’uomo che inventò se stesso

23:35 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.5 – La scomparsa dei Maya

Mediaset Extra

20:13 Temptation Island

23:45 Tgcom24 Breaking News

23:47 Caduta libera – estate

