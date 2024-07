Roma, incidente in un deposito Atac: grave un impiegato

Brutto incidente in un deposito Atac nella mattinata di oggi, 3 luglio 2024, a Roma, in via di Tor Vergata: grave un impiegato.

Stando alle prime informazioni del caso, un impiegato è caduto in un ponte a fossa per manutenzione mezzi nel deposito Atac di via di Tor Vergata.

L’uomo avrebbe sbattuto la testa e perso conoscenza: è stato trasportato quindi in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove è stato ricoverato. Sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono giunte anche le Forze dell’Ordine, per i rilievi di rito.

