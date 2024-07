Metro A: mancanza energia elettrica per guasto a impianti esterni ad ATAC. Bus sostitutivi fra Battistini e Termini: i dettagli tramite comunicato stampa da Atac.

Temporaneamente chiuse anche le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Re di Roma. Servizio regolare fra Anagnina e Termini

I dettagli

A causa di una mancanza di energia elettrica per guasto agli impianti di distribuzione in media tensione esterni ad ATAC, il servizio della Metro A inizia con la sostituzione della linea con bus nel tratto fra Termini e Battistini e con le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Re di Roma temporaneamente chiuse per mancanza di alimentazione.

Il servizio viene regolarmente svolto fra Anagnina e Termini.

Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati in tempo reale sul sito atac.roma.it.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 9:40

Il servizio sulla metro A è stato riattivato su intera linea. Rientrato il problema di alimentazione dalla rete esterna ad ATAC, sono stati gradualmente riattivati gli impianti di stazione e di trazione elettrica.

Per alcune stazioni gli interventi di ripristino delle protezioni elettriche sono tuttora in corso e temporaneamente la loro disponibilità è parziale, verranno comunque rese agibili a breve.

Foto di repertorio