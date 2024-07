Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato l’orario di chiusura della stazione di Valmontone.

A1, aggiornamento calendario chiusure stazione di Valmontone

La suddetta stazione sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 luglio, con orario 22:00-5:00, per consentire l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, al km 592+900 della A1.

