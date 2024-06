Sabato sera, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Colleferro coadiuvati da quelli della Stazione di Colleferro, hanno tratto in arresto un 53enne di Valmontone gravemente indiziato di violenza e resistenza pubblico ufficiale.

Valmontone. Aggredisce i Carabinieri, fermato con il taser: arrestato 53enne. La vicenda

La vicenda scaturisce da una richiesta del 118 per un 53enne di Valmontone che, in stato confusionale, minacciava il suicidio.

In pochi minuti i militari sono giunti a Valmontone, presso l’abitazione del 53enne, ed unitamente ai sanitari hanno fatto accesso all’abitazione dello stesso che, inizialmente si mostrava collaborativo ed ammetteva di aver bevuto troppo e assunto farmaci, durante la rilevazione dei parametri vitali l’uomo, all’improvviso e senza motivazione, dava in escandescenze aggredendo i carabinieri che per immobilizzarlo ricorrevano all’uso del taser in dotazione.

Per tale ragione, il 53enne veniva dichiarato in arresto e trasportato precauzionalmente presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Colleferro, dopo alcune ore dimesso e sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Lunedì mattina, il 53enne è comparso dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Velletri ed è stato condannato, previo rito abbreviato, a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.