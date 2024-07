Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2024 Ottavi di finale Austria Turchia

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee – Puntata del 02/07/2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in incognito – Puntata del 16/01/2023

23:45 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 02/07/2024

20:25 Viaggio in Italia – Liguria – Puntata del 18/07/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 02/07/2024 EP6482

21:20 La principessa Sissi

23:10 Laura Antonelli – La diva malinconica

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

21:25 E’ sempre cartabianca

Canale 5

21:21 La scelta – The Choice

23:35 Tg5

Italia 1

21:18 Le Iene presentano: Inside

00:28 Zelig Lab

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il momento di uccidere

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Quattro matrimoni

00:00 Sex and the City

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Prima o poi mi sposo

20 — Venti

20:10 In Time

22:22 Hulk

Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.2

21:19 Rogue – Missione ad alto rischio

23:05 Wonderland – Puntata del 02/07/2024

23:38 Il Signore del Disordine

Iris

20:26 Posta grossa a Dodge City

22:28 La legge del fucile

00:15 North Country – Storia di Josey

Rai 5

20:20 L’arte anarchica di Enrico Baj

21:14 Le verità

22:58 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

23:58 Genesis – When In Rome

Rai Movie

21:10 Colossal

23:05 12 Soldiers

Rai Premium

20:25 Scomparsa – S1E6

21:20 Blanca – S1E5 – Macchie

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

Twentyseven

20:15 Un poliziotto ancora in prova

22:17 The Boss

00:05 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Tutti insieme appassionatamente

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Revenge

00:35 In Cucina con Sonia

La 5

20:10 Angeli – Una storia d’amore

22:27 Un amore di strega

00:41 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e le mie nuove ossessioni

22:25 Io e la mia ossessione

Cine34

20:07 South Kensington

22:21 No Problem

00:24 La guerra del ferro – Ironmaster

Focus

20:12 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

22:14 La storia dell’universo

00:06 Giga strutture

00:55 Bermuda: I misteri degli abissi

01:34 Tgcom24 Breaking News

01:36 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Alexandra

23:10 Tandem

TOP Crime

20:00 FBI: Most Wanted

21:51 Law & Order: Special Victims Unit

23:36 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Lupin III – Prigioniero del passato

22:25 Arrow

00:08 La bambola assassina 3

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Movimenti antirazzisti in USA

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Haussmann, il padre della Ville Lumière – 18/04/2023

22:10 Inferno nei mari – Missione Royal Navy

23:00 Il segno delle donne. Titina De Filippo – pt.1

23:50 Pillole Argo Un viaggio verso “Lamerica”

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 Tu si que vales

00:14 Tgcom24 Breaking News

