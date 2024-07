Trambusto nella serata di ieri, 1° luglio 2024, nei pressi di Colle Bracchi a Colleferro: ecco una prima ricostruzione di quanto avvenuto.

Ladri in azione a Colleferro: indagini in corso. Ecco cosa è successo nella serata di ieri

Stando ad una segnalazione giunta a questa Redazione, nella serata di ieri, dopo le 23:00, è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine in zona Colle Bracchi, tra via dei Monti Ernici e via dei Monti Lepini, per la segnalazione di persone sospette.

Dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro ci confermano un furto; i ladri avrebbero poi provato a mettere a segno un altro furto, che non è stato portato a termine grazie al tempestivo intervento dei Militari.

Indagini serrate in corso per risalire all’identità dei responsabili: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio