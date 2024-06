Prende il via venerdì 5 luglio “Colleferro Estate 2024”, il programma di spettacoli estivi che si terranno tutte le sere, fino al 15 luglio, presso Largo Unitalsi.

Colleferro Estate 2024: al via dal 5 luglio con il concerto di Colapesce Dimartino. I dettagli sul programma

Il programma, a cura dell’Assessorato allo Spettacolo, retto dall’Assessora Sara Zangrilli, è composto da undici giornate che puntano a coinvolgere tutte le generazioni.

La serata di apertura è affidata a Colapesce Dimartino, raffinato duo pop di cantautori, che sta spopolando e riempiendo i palazzetti e le piazze di tutta Italia.

Quella di Colapesce Dimartino, nel quadro della musica pop italiana, è forse la storia di successo “dal basso” più convincente degli ultimi anni. Cantautori siciliani con un retroterra da perfetti indipendenti, sono riusciti nell’operazione rara di non svilire la loro levatura artistica conquistando il palco di Sanremo e l’airplay radiofonico. Il loro segreto? Comprendere quanta profondità e quanta necessità (in primis degli

ascoltatori) possa annidarsi nel corpo lieve e impalpabile di una musica leggera al punto di

diventare leggerissima. «Parole senza mistero / allegre ma non troppo» per un mondo che

ormai preferisce «il rumore delle metro affollate / a quello del mare», melodie che odorano di

Battiato e risplendono di abbagli esistenziali, epifanie da maestri del pop.

Risate assicurate per la serata comica Cabaret Zelig Show, il famoso programma televisivo che ha lanciato la carriera di tanti comici e che vedrà sul palco artisti romani come, Roberto Ranelli e Gianluca Giugliarelli con la conduzione di Luciano Lembo e i Sequestrattori.

Non mancheranno le cover band e i concerti, fino alla serata conclusiva Nostalgia ‘90, vero e proprio party musicale che trascinerà giovani e meno, nel ritmo di uno dei generi che ha segnato profondamente questo periodo è stata la musica dance. Gli anni ’90 hanno assistito all’esplosione di una scena musicale in cui ritmi pulsanti, sintetizzatori e produzioni sofisticate hanno preso il sopravvento. Un’esplorazione dell’evoluzione della musica dance durante gli anni ’90.

Questo decennio ha visto il genere spostarsi dai club sotterranei verso il panorama mainstream, conquistando le radio e le piste da ballo di tutto il mondo. La dance è diventata una forza culturale inarrestabile, influenzando la moda, la cultura giovanile e la produzione musicale in generale.

Tornano gli appuntamenti fissi come la serata danzante e la serata romana, immancabili nel calendario estivo colleferrino. Un calendario ricco di eventi all’insegna di buona musica e spettacoli di qualità, dal 5 al 15 luglio alle ore 21.30 a Largo Unitalsi con ingresso libero.

Novità di quest’anno è la presenza di gonfiabili con animazione per i bambini dalle 19.00 alle 22.00.

Maggiori dettagli nella locandina in evidenza