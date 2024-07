Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° luglio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° luglio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° luglio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2024 Ottavi di finale Portogallo Slovenia

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Dawn – Sussurri nella notte

22:50 Gli occhi del musicista

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Veneto – Puntata del 05/08/2022

20:50 Un posto al sole – EP6481

21:20 Mai Stati Uniti

23:00 Petrolio – Puntata del 27/02/2024

23:50 TG3 Linea Notte Estate

00:20 Meteo 3

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

Canale 5

21:22 Bardot – PrimaTv

23:30 Tg5

Italia 1

21:25 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1

23:49 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 In Viaggio con Barbero

23:15 Palio 2024 – L’attesa

00:00 Tg La7

00:10 In Onda

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

00:00 Delitti

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Faking It – Bugie criminali

23:10 Il delitto di Avetrana

20 — Venti

20:12 Hulk

22:57 Live! – Corsa contro il tempo

Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.1

21:20 Becky

22:53 Gretel e Hansel

00:19 Anica appuntamento al cinema

00:23 Criminal Minds IV ep.1

Iris

20:26 The Prestige

23:12 Sfera

01:35 Note di cinema

Rai 5

20:19 Ghost Town: Roghudi (Calabria) – E6

21:14 L’ospite

22:45 Sciarada – Il circolo delle parole L’Altro ‘900. Maria Bellonci

23:46 Franco Battiato in tournée

00:55 Rock Legends: Talking Heads

Rai Movie

21:10 La via del West

23:20 Geronimo!

Rai Premium

20:30 Scomparsa – S1E4

21:20 Mad in Italy – Puntata del 19/02/2024

23:50 Come fai sbagli S1E7 – I genitori e lo zen

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Girl

23:20 Il mio nome è Violeta

Twentyseven

20:14 The Boss

22:14 American Graffiti

00:28 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Papa Luciani – Il sorriso di Dio

22:40 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Bull

00:35 ArtBox

La 5

20:10 Possession – Una storia romantica

22:12 Kiss the chef – Segreti di famiglia

00:06 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:07 Il tango della gelosia

22:12 Vi racconto

22:22 Piper

00:30 Sogni mostruosamente proibiti

Focus

20:10 Underworld – Le piu’ belle grotte del mondo e i loro segreti

22:17 Mega shippers: Land, air and sea

00:20 Giga strutture

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:00 C.S.I. Miami

22:44 Law & Order: Special Victims Unit

00:29 Maigret e il crocevia dei misteri

Italia 2

20:25 I Griffin

22:18 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:00 I Kennedy in Italia (1962 -1963)

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Saddam Hussein. Processo al Dittatore – 11/04/2024

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza – Cent’anni di Paradiso. Il Parco e la sua storia

22:00 Dove sta Zazà – Puntata del 19/05/1973

23:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Gengis Khan: la storia segreta – 25/06/2024

00:10 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:12 Scherzi a parte

23:15 Caduta libera – estate

00:13 Tgcom24 Breaking News

