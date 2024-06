Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 giugno 2024: in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ottavi di finale

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il velo nuziale – L’eredità

22:35 Il destino di Ruby

00:10 Felicità 2024 – La stagione della famiglia

Rai 3

20:00 Blob

20:10 Illuminate – Le sorelle Fontana. Il caso in abito da sera

20:55 Report: Estate

23:15 Dilemmi

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

21:31 La teoria del tutto

00:14 Nomis

Canale 5

21:19 Riassunto – segreti di famiglia

21:24 Segreti di famiglia – PrimaTv

23:55 Station 19 – PrimaTv

Italia 1

21:25 Tu la conosci Claudia?

23:35 Italiano medio

00:40 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il socio

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent

NOVE

20:00 Little Big Italy

00:40 Motors

20 — Venti

21:55 Portland

22:41 Campionato formula e – podio

23:17 First strike

Rai 4

20:34 C.S.I.: Vegas S1E4 – Alla brace

21:19 Criminal Minds: Evolution S16E9 – Memento Mori

22:13 Criminal Minds: Evolution S16E10 – Vicolo cieco

Iris

20:16 First Man – Il primo uomo

23:13 La ricerca della felicità

Rai 5

20:02 Il secolo d’oro del melodramma italiano – Bel canto-Puccini e i suoi contemporanei

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E18

23:05 In guerra

Rai Movie

21:10 Fronte del porto

23:05 Il selvaggio

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S6E5 – Il cane è il miglior amico dell’uomo

22:20 Candice Renoir S6E6 – La goccia che fa traboccare il vaso

23:15 L’isola del vero amore

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Killing Point

23:10 Il miele del diavolo

Twentyseven

20:14 American Graffiti

22:28 Will Hunting – Genio ribelle

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Il discorso del re

23:25 Il giro del mondo in 80 giorni

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Miss Marple: Giochi di prestigio

23:05 Miss Marple: Perché non l’hanno chiesto a Evans?

La 5

20:10 Kiss the chef – Segreti di famiglia

22:07 Temptation Island

Real Time

20:10 90 giorni per innamorarsi

00:10 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:06 Toto’ contro Maciste

20:50 Tgcom24 Breaking News

22:10 I tre ladri

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:32 Battaglie animali

00:37 Big cat country

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Alexandra

TOP Crime

21:58 Poirot: La domatrice

23:57 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:28 La fattoria maledetta

00:18 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 Kingpin

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Paola Trevisan

20:30 Passato e Presente – La notte dei lunghi coltelli

21:10 Fukushima

23:10 Storia di un negoziato. La crisi dei missili a Cuba

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Ultimo – L’infiltrato

00:02 Caduta libera – estate

