Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Notti Europee

22:00 I ribelli del weekend

23:50 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La follia della mia gemella

22:50 TG2 Dossier

23:40 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:20 TG2 Mizar

00:50 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Illuminate – Wanda Ferragamo

21:20 Fernanda

23:10 TG3 Mondo

23:35 TG3 Agenda del Mondo

23:40 Meteo 3

23:45 Princess

Rete 4

21:31 Il pesce innamorato

23:33 Red Dragon

Canale 5

21:36 Guinness lo show dei record editing estate

Italia 1

21:27 Windstorm 3 – Ritorno alle origini

23:49 L’incredibile storia di Winter il delfino 2

00:51 Portland

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Ricordati di me

23:20 La ragazza con la pistola

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:05 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:40 Il delitto di Avetrana

00:10 Faking It – Bugie o verità?

20 — Venti

20:19 First strike

21:55 Portland

22:38 CAMPIONATO FORMULA E – PODIO: PORTLAND

Rai 4

20:31 Criminal Minds: Evolution S16E8 – La rabbia in corpo

21:20 Army of one

22:52 Run Hide Fight – Sotto assedio

Iris

20:16 Rapina a Stoccolma

22:12 Duplicity

Rai 5

20:14 Rai 5 Classic Puntata 13

20:41 Spartiacque – S2E4

21:14 Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre – In mezzo al mare

22:23 Gola con Valerio Aprea

22:56 Letizia

23:15 100 anni di musica Omaggio a Maria Callas

Rai Movie

21:10 La seconda chance

23:00 Una doppia verità

Rai Premium

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – La storia di Elisa – 23/11/2023

23:10 Sopravvissute – Le storie di Anna e Sara – 23/11/2023

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Manhattan Gigolò

23:05 9 to 5: Days in Porn

00:55 The Right Hand – Lo stagista del porno

Twentyseven

20:15 Will Hunting – Genio ribelle

22:41 L’attimo fuggente

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 L’Apostolo Pietro e l’Ultima Cena

23:00 Per amore di Jacey

LA7d

20:05 Dharma e Greg

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:10 Marie is on fire – Veleni

22:01 La strada del silenzio

Real Time

20:05 Spose in affari

21:10 Il Dottor Alì

23:50 La clinica del pus

Cine34

20:14 Tutta da scoprire

22:09 L’infermiera nella corsia dei militari

23:52 Casta e pura

Focus

20:10 Meraviglie geologiche d’Italia

21:16 Le piu’ grandi meraviglie naturali del mondo

23:20 I cavalli selvaggi dell’Aveto

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:05 Nightmare Next Door

00:05 Murder Comes to Town

TOP Crime

22:03 Maigret e il corpo senza testa

23:56 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 La fattoria maledetta

22:04 The Visit

23:54 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:25 Airport Security: Europa

23:15 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Enzo Bianchi

20:30 Passato e Presente – Juan Peron Presidente

21:10 I banchieri di Dio – Il caso Calvi

23:15 Una giornata nell’Archivio Piero Bottoni

23:50 1919 Italia ed Europa la pace di Versailles

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 Due imbroglioni e… mezzo! 2

22:07 L’isola di Pietro

23:48 Caduta libera – estate

Foto di repertorio