Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Tim Summer Hits

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I casi della giovane Miss Fisher S2E5 – Delitto al bowling

22:10 I casi della giovane Miss Fisher S2E6 – Colpo di grazia

23:00 Confusi – S2E7 – Bugie su bugie

23:30 Confusi – S2E8 – L’amica americana

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Marche – Puntata del 03/08/2022

20:50 Un posto al sole – EP6480

21:20 Puccini secondo Muti

23:00 Aretha Franklin. Soul Sister

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

Rete 4

21:20 Quarto grado – le storie

23:57 East New York

00:47 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

21:35 La rosa della vendetta – riassunto

21:37 La rosa della vendetta – PrimaTv

Italia 1

21:29 Vi presento i nostri

23:39 Nudi e felici

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 I delitti del BarLume – Aria di mare

23:30 I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Nove Comedy Club

20 — Venti

20:13 Eliminators

22:09 Superman Returns

01:00 The Sinner

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.20

21:19 Il giorno sbagliato

22:51 Greta

00:34 Anica appuntamento al cinema

00:37 Wonderland – Puntata del 25/06/2024

Iris

20:26 Motherless Brooklyn

23:22 Big Eyes

01:14 The swarm – lo sciame

Rai 5

20:16 Ghost Town: Romagnano al Monte (Campania) – E5

21:14 Art Night 2021/22 – E20

23:33 Rock Legends: The Police

23:56 Pino Daniele Live

00:23 Cantautori: Giorgio Gaber – Pt1

00:47 Jannacci in L’importante è esagerare – E1

Rai Movie

21:10 12 Soldiers

23:15 Nome in codice: Broken Arrow

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Scomparsa – S1E2

21:20 Makari – S3E4 – La Segreta Alchimia

23:20 Il Capitano Maria – S1E2

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 La vita di Adele

00:40 Shortbus – Dove tutto è permesso

Twentyseven

20:15 L’attimo fuggente

22:48 Un semplice desiderio

00:28 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Henry Poole – Lassù qualcuno ti ama

22:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Il cliente

23:20 Scandal

La 5

20:10 Temptation Island

23:50 X-Style

00:17 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

22:50 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 Gallo cedrone

22:07 C’era un cinese in coma

00:05 Atti impuri all’italiana

Focus

20:10 La storia dell’universo – PrimaTv

21:54 Le megastrutture delle antiche civiltà

00:03 Drive Up

00:30 Tg5 start

00:33 E-Planet

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Tatort Vienna

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Harrow

21:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:40 Delitto ai Caraibi

Italia 2

20:15 The Visit

22:17 I morti non muoiono

00:17 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Kingpin

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane. Alexandre-Louis Leloir Giacobbe e l’angelo – pt.5

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’attentato di Sarajevo – 06/02/2024

21:10 Paolo Maldini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 28/04/2024

21:45 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 2 – Sarajevo: 28 giugno 1914

22:40 29 giugno 1944 – La strage di Civitella

23:20 Napoli Signora

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:09 Fratelli detective

22:17 Nemici amici – i promessi soci

22:59 Tgcom24 Breaking News

