Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggi nella Natura

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Princess

23:05 Storie di donne al bivio

00:10 Punti di vista

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Lazio

20:50 Un posto al sole – EP6479

21:18 I profumi di Madame Walberg

23:05 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

23:59 Che ora è?

Canale 5

21:36 Temptation Island

00:01 X-Style

Italia 1

20:28 I predoni

22:47 It

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

TV8

20:40 Radio Italia Live – Il Concerto Napoli

00:05 Italia’s Got Talent

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nove Comedy Club

23:15 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:12 Superman Returns

23:19 Inception

Rai 4

20:31 Criminal Minds III ep.19

21:19 Hawaii Five-0 VIII ep.25

22:03 Hawaii Five-0 IX ep.1

22:46 Hawaii Five-0 IX ep.2

23:28 Banklady

Iris

20:25 All is lost – Tutto è perduto

22:39 Frontiera

Rai 5

20:18 Ghost Town: Bodie (California) – E4

21:15 Visioni – Il giovane Puccini e variazioni_Pt3_mo 23_06_24

22:04 Il giovane Puccini

23:13 Tria – Del sentimento del tradire

23:30 Eggshell

23:44 Rock Legends: Neil Young

00:08 Fabrizio de André in tournée

Rai Movie

21:10 Sleepless – Il giustiziere

22:50 1918 – I giorni del coraggio

00:35 Monster

Rai Premium

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S1E4 – Maltempo

23:20 Blanca – S1E4 – Blu profondo

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Sweetwater

23:05 The Right Hand – Lo stagista del porno

Twentyseven

20:15 Un semplice desiderio

22:04 Cattivi vicini

23:44 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Charlotte Gray

23:00 I grandi papi nella storia

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Copycat – Omicidi in serie

23:20 Mistresses

La 5

20:10 Uno stalker dal passato

21:53 Amiche di sangue

23:36 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: e poi

Cine34

20:06 Scuola di ladri

22:10 Il muro di gomma

00:28 Beffe, licenzie et amori del Decamerone segreto

Focus

20:11 Mega shippers: Land, air and sea – PrimaTv

22:10 Freedom oltre il confine – Focus

00:13 December 1999, Storm of the Century

01:00 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:02 Delitto ai Caraibi

22:08 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 I morti non muoiono

22:20 Il Re Scorpione 2: Il destino di un guerriero

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Correggio, cimasa della Misericordia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il Medioevo crudele dei fratelli Grimm – 11/12/2023

21:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.5 – La scomparsa dei Maya

22:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.6 – La terra sommersa di Doggerland

23:05 Italia. Viaggio nella Bellezza Giorgio Vasari. Vita e Vite di un artista

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:19 Zelig circus

22:26 Zelig Circus

22:27 Caduta libera – estate

23:29 Tgcom24 Breaking News

23:31 I Cesaroni

Foto di repertorio