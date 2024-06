Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Inghilterra – Slovenia

23:10 Notti Europee del 25/06/2024

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in incognito – Puntata del 09/01/2023

23:45 Premio Cimitile XXIX Edizione

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 25/06/2024

20:25 Viaggio in Italia – Emilia Romagna – Puntata del 27/07/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 25/05/2024 EP6477

21:20 Speciale Ustica: una breccia nel muro – 25/06/2024

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 E’ sempre cartabianca/

23:57 Accusato speciale

01:38 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

21:24 Bardot – PrimaTv

23:33 Davos

Italia 1

21:15 Le Iene presentano: Inside

00:06 Zelig Lab

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Gomorra

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Quattro matrimoni

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Vasco – Modena Park

20 — Venti

20:10 Blade: Trinity

22:27 Samson – La vera storia di Sansone

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.17

21:19 Run Hide Fight – Sotto assedio

23:10 Wonderland – Puntata del 25/06/2024

23:43 Anica appuntamento al cinema

23:47 Cobweb

Iris

20:25 L’ultimo colpo in canna

22:27 La notte dell’agguato

Rai 5

20:16 Ghost Town: Apice (Campania) – E2

21:15 In guerra

23:06 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

00:06 Rock Legends: Jethro Tull

Rai Movie

21:10 Solis – Trappola nello spazio

22:45 Sei mai stata sulla luna?

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Blanca – S1E4 – Blu profondo

23:05 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S1E3 – I giardini della memoria

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Gomorra – La serie

23:05 La camera azzurra

Twentyseven

20:15 Poliziotto in prova

22:14 Il viaggio delle ragazze

00:25 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il giro del mondo in 80 giorni

22:35 Varian Fry – Un eroe dimenticato

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Revenge

00:35 In Cucina con Sonia

La 5

20:10 Piccolo grande amore

23:19 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

00:45 ER: storie incredibili

Cine34

20:06 SuperFantozzi

21:59 Sogni mostruosamente proibiti

23:45 Anno 2020 – I gladiatori del futuro

Focus

20:10 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

22:12 La storia dell’universo

23:58 Monte Saint Helens – L’eruzione del secolo

00:56 Inside pyramids – come vennero costruite le piramidi

Giallo

21:10 Alexandra

23:10 Tandem

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:51 FBI: Most Wanted

22:38 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:25 Lupin III – Addio, amico mio

22:23 Arrow

23:58 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane. Portale della cattedrale di Reims – pt.2

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le colonie estive – 13/02/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Gengis Khan: la storia segreta

22:05 L’altro Adige

23:20 Il segno delle donne. Marta Abba – pt.6

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:15 Tu si que vales

00:04 Caduta libera – estate

Foto di repertorio