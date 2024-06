Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Croazia – Italia

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Dawn – Fantasmi del passato

22:50 Gli occhi del musicista

00:02 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Umbria

20:50 Un posto al sole – EP6476

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:31 Il segno della libellula – Dragonfly

22:49 The River Wild – Il fiume della paura

01:02 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

21:11 Pane al limone con semi di papavero

00:46 Tg5

Italia 1

21:24 The Twilight Saga: Eclipse

22:57 Dracula Untold

00:43 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 A Civil Action

23:25 Copycat – Omicidi in serie

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Un posto nel mio cuore

23:40 Sex List

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Faking It – Bugie o verità?

23:05 Faking It – Bugie criminali

20 — Venti

20:11 Samson – La vera storia di Sansone

22:17 L’uomo con i pugni di ferro

00:14 The Sinner

Rai 4

20:31 Criminal Minds III ep.16

21:20 Greta

23:01 Kidnap

00:39 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 Contagious

22:22 Blade Runner

00:35 Note di cinema

Rai 5

20:13 Ghost Town: Isole Svalbard – E1

21:14 L’uomo che comprò la luna

22:52 Sciarada – Il circolo delle parole. L’Altro ‘900. Mario Soldati

23:51 Rock Legends: Leonard Cohen

Rai Movie

21:10 Free State of Jones

23:35 Carabina Quigley

Rai Premium

21:20 Mad in Italy – Puntata del 12/02/2024

23:30 Come fai sbagli S1E5 – Una pillola amara

00:25 Come fai sbagli S1E6 – Un’indagine fallimentare

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Una donna fantastica

23:20 Shortbus – Dove tutto è permesso

Twentyseven

20:15 Il viaggio delle ragazze

22:33 Scandalo al sole

00:39 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Papa Luciani – Il sorriso di Dio

22:45 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Bull

00:35 ArtBox

La 5

20:10 Amare per sempre

22:24 Kiss the Chef – Il passato che ritorna

00:23 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:00 Casa a prima vista

21:00 Hercai – Amore e vendetta

Cine34

20:05 Toto’ e Marcellino

22:22 Vi racconto

22:29 Gli eroi del West

00:09 Ne parliamo lunedì

Focus

20:10 Le megastrutture delle antiche civiltà

22:06 Unearthed – La storia dalle fondamenta

23:56 Thailande, la grotte de l’enfer

00:53 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 Vera

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:50 C.S.I. Miami

21:50 Law & Order: Special Victims Unit

23:32 Maigret e il corpo senza testa

01:15 C.S.I. New York

Italia 2

20:25 I Griffin

22:04 Big Bang Theory

00:17 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane. Grotte di Lascaux – pt.1

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giulia Maggiore, figlia di Augusto – 15/01/2024

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza Giorgio Vasari. Vita e Vite di un artista

22:05 Grandi della TV – L’altra domenica una tantum

23:05 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Costantino: la nuova Roma – 18/06/2024

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:14 Scherzi a parte

23:03 Caduta libera – estate

