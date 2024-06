Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Svizzera – Germania

23:10 Notti Europee del 23/06/2024

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:20 Il velo nuziale – Viaggio a Venezia

22:45 La perla di Ruby

00:15 Felicità 2024 – La stagione della famiglia

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 23/06/2024

20:10 Illuminate – Lina Wertmüller – Puntata del 02/01/2023

20:55 Report – Puntata del 23/06/2024

23:15 Dilemmi – Il dilemma del merito – Puntata del 23/06/2024

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:20 Zona bianca

23:59 L’ intrigo della collana

02:11 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:20 Riassunto – segreti di famiglia

20:25 Segreti di famiglia – PrimaTv

23:05 Anticipazione – segreti di famiglia

23:08 Station 19 – PrimaTv

00:00 Tg5

Italia 1

20:22 Il ricco, il povero e il maggiordomo

22:40 Ti stimo fratello

00:42 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Propaganda Live – Best

TV8

20:00 F1 Paddock Live Post Gara

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:45 Italia’s Got Talent

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:55 I migliori Fratelli di Crozza

00:40 Motors

20 — Venti

20:13 L’uomo con i pugni di ferro

22:08 Mr. Nice Guy

23:53 The Sinner

Rai 4

20:34 C.S.I.: Vegas S1E2 – Oggi sposi

21:20 Criminal Minds: Evolution S16E7 – Quello che non ci uccide

22:16 Criminal Minds: Evolution S16E8 – La rabbia in corpo

23:06 Hangman – Il gioco dell’impiccato

Iris

20:16 Radioactive

22:29 La grande partita

00:39 Cuore selvaggio

Rai 5

20:31 Rai News Giorno

20:34 Rai 5 Classic -Puntata 53

20:44 Spartiacque – S1E2

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E17

Rai Movie

21:10 Quello che veramente importa

23:05 1855 – La prima grande rapina al treno

00:55 Desperado

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S6E3 – Ride bene chi ride ultimo

22:10 Candice Renoir S6E4 – È facile mentire per chi viene da lontano

23:10 Amore alle Fiji

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The punisher

23:35 Profumo

Twentyseven

20:15 Scandalo al sole

22:32 Doc Hollywood – Dottore in carriera

00:24 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Per amore di Jacey

23:00 Il giro del mondo in 80 giorni

00:35 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Miss Marple

23:05 Miss Marple – È troppo facile

00:55 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:10 Kiss the Chef – Il passato che ritorna

22:02 Zoo – Un amico da salvare

00:00 Scene da un matrimonio

Real Time

20:10 90 giorni per innamorarsi

00:10 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:07 7 chili in 7 giorni

22:53 A mezzanotte va la ronda del piacere

00:47 Pierino la peste alla riscossa

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:16 Battaglie animali

00:18 Big cat country

01:06 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi

01:59 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Mademoiselle Holmes

01:20 Murder Comes to Town

TOP Crime

22:00 Poirot: Sono un’assassina

00:01 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:23 Morte a 33 giri

00:14 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:15 Kingpin

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Andrea Baravelli

20:30 Passato e Presente – Storia delle Olimpiadi Invernali – 20/06/2024

21:10 Una giusta causa

23:10 Grandi disastri 10 errori fatali: Hindenburg

00:00 Rai News Notte55

Mediaset Extra

20:13 Ultimo – la sfida

23:51 Caduta libera – estate

00:53 Tgcom24 Breaking News

