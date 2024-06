Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Belgio – Romania

23:10 Notti Europee del 22/06/2024

23:55 TG1 Sera

23:59 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La strana signora della porta accanto

22:50 TG2 Dossier

23:34 Meteo 2

23:35 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:20 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 22/06/2024

20:30 Illuminate – Casa Mondaini

21:20 Sapiens, un solo pianeta – Puntata del 22/06/2024

23:45 TG3 Mondo

00:10 TG3 Agenda del Mondo

00:15 Meteo 3

00:20 Being my mom

Rete 4

20:31 Fuochi d’artificio

22:34 Scarface

01:47 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:21 Guinness lo show dei record editing estate

23:50 Tg5

00:40 Paperissima Sprint – Estate

01:30 Il bello delle donne

Italia 1

20:22 Windstorm – Contro ogni regola

22:38 Blue Crush

00:52 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Mine vaganti

23:30 Amore mio aiutami

01:45 Anticamera con vista

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Un sogno in affitto

NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:40 Il branco – L’omicidio di Desirée Piovanelli

23:25 Il mistero delle gemelline scomparse

20 — Venti

20:14 Mr. Nice Guy

22:04 Next

00:09 The Sinner

Rai 4

20:23 Criminal Minds: Evolution S16E6

21:20 Banklady

23:22 La baia del silenzio

Iris

20:16 15 minuti – Follia omicida a New York

22:48 Spy

Rai 5

20:30 Rai 5 Classic – Puntata 67

20:45 Spartiacque – S1E1

21:14 Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre – 456

22:34 Il barbiere complottista

22:54 L’ultima Estate

00:05 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

Rai Movie

21:07 Sei mai stata sulla luna?

23:10 Sotto il sole della Toscana

Rai Premium

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – La storia di Aurelia – 16/11/2023

23:20 Sopravvissute – Le storie di Alessia e Ilaria – 16/11/2023

00:05 Makari – S3E3 – Tutti i libri del mondo

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Due maschi per Alexa

22:55 X Rated – I più grandi film per adulti di tutti i tempi

Twentyseven

20:15 Doc Hollywood – Dottore in carriera

22:22 Free Willy – La grande fuga

00:22 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Cielo d’ottobre

LA7d

20:05 Dharma e Greg

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:10 Marie is on fire – Tempi burrascosi

22:01 La strada del silenzio

00:19 Scene da un matrimonio

Real Time

20:25 Spose in affari

21:40 Il Dottor Alì

Cine34

20:15 L’infermiera nella corsia dei militari

22:11 La Vergine, il Toro e il Capricorno

23:56 La gabbia

Focus

20:10 Meraviglie geologiche d’Italia

21:18 Le piu’ grandi meraviglie naturali del mondo

23:28 6 giugno ’44 – attacco all’alba!

00:31 1943 – L’anno che

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

23:54 Law & Order: Special Victims Unit

02:50 Tgcom24 Breaking News

Italia 2

20:15 Morte a 33 giri

22:17 A Quiet Place 2

DMAX

21:25 Airport Security: Europa

23:15 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Raffaella Romagnolo

20:30 Passato e Presente – I martiri di Belfiore – 27/11/2023

21:10 Cristo si è fermato a Eboli

23:35 Le mura di Bergamo

01:35 Rai News Notte

01:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 Due imbroglioni e… mezzo!

20:58 Tgcom24 Breaking News

22:01 L’isola di Pietro

00:01 Caduta libera – estate

