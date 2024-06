Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Paesi Bassi – Francia

23:10 Notti Europee – Puntata del 21/06/2024

23:55 TG1 Sera

23:59 Notti Europee – Puntata del 21/06/2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I casi della giovane Miss Fisher S2E3 – Nozze di sangue

22:10 I casi della giovane Miss Fisher S2E4 – Il misterioso caso del cane assassino

23:00 Confusi – S2E5 – Il gioco delle coppie

23:30 Confusi – S2E6 – Alta pasticceria

00:00 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob 35 – Puntata del 21/06/2024

20:25 Viaggio in Italia – Calabria – Puntata del 01/09/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 21/05/2024 EP6475

21:20 La Bussola – Il collezionista di stelle

23:05 Nomade che non sono altro

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:20 Quarto grado – le storie

23:57 East New York

00:53 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:20 La riassunto – rosa della vendetta

20:25 La rosa della vendetta – PrimaTv

22:16 La anticipazione – rosa della vendetta

22:18 Segreti di famiglia

23:57 Tg5

Italia 1

20:26 Mi presenti i tuoi?

22:56 Zoolander 2

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:25 Rigenerazione

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 I delitti del Barlume – Il telefono senza fili

23:35 I delitti del Barlume – Azione e reazione

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Nove Comedy Club

20 — Venti

20:10 Next

22:06 Contraband

00:25 22.11.63

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.15

21:20 Kidnap

22:56 Shattered – L’inganno

00:32 Anica appuntamento al cinema

00:35 Wonderland – Puntata del 18/06/2024

Iris

20:24 Cuori in atlantide

22:38 Il cacciatore

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E10 – Mattoon – Memphis

21:14 Opera – Médée (Teatro alla Scala, 2024)

23:35 Rock Legends: Stevie Wonder

23:59 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

Rai Movie

21:10 1918 – I giorni del coraggio

23:00 Wargames – Giochi di guerra

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Makari – S3E3 – Tutti i libri del mondo

23:25 Il Capitano Maria – S1E1

01:15 La Squadra – S1E20

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 La camera azzurra

22:45 Sarò Franco – Una vita un po’ porno

Twentyseven

20:15 Free Willy – La grande fuga

22:18 La storia infinita 2

00:04 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 L’amore che resta

22:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Neverland – Un sogno per la vita

23:20 Scandal

La 5

20:10 Ubriachi d’amore

21:59 Questione di tempismo

23:53 X-Style

00:24 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro

00:00 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:07 Ma che colpa abbiamo noi

22:29 Al lupo! Al lupo!

00:50 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

Focus

20:09 La storia dell’universo – PrimaTv

21:53 Le megastrutture delle antiche civilta’

00:18 Drive Up

00:45 Tg5 start

00:48 E-Planet

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

00:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:52 Harrow

21:53 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 A Quiet Place 2

22:04 Underwater

00:00 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Kingpin

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Andrea Sacchi, salone affrescato, Palazzo di Ripetta del Cardinal Del Monte

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le Fiamme Gialle nella storia d’Italia – 21/06/2024

21:10 Grandi disastri 10 errori fatali: Hindenburg

22:00 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 1 – La belle epoque finisce a Sarajevo

22:50 Gli esploratori – Umberto Nobile un uomo al Polo Nord

23:40 R.A.M. Italian Chapel

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Tu si que vales

00:02 Caduta libera – estate

