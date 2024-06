Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Spagna – Italia

23:10 Notti Europee del 20/06/2024

23:55 TG1 Sera

23:59 Notti Europee del 20/06/2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il vigneto dell’amore

22:50 Storie di donne al bivio

23:50 Punti di vista – Puntata del 19/06/2024

Rai 3

20:00 Blob 35 – Puntata del 20/06/2024

20:25 Viaggio in Italia – Friuli-Venezia Giulia – Puntata del 30/08/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 20/05/2024 EP6474

21:20 Ribelli

23:00 Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 20/06/2024

Rete 4

20:31 The Terminal

23:11 Presunto innocente

01:46 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:12 Ghost – Fantasma

22:43 X-Style

23:19 Tg5

00:03 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:26 Tutti pazzi per l’oro

22:51 Virus letale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Il processo di Norimberga

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 La memoria del cuore

23:35 Italia’s Got Talent

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nove Comedy Club

23:10 Giuseppe Giacobazzi in “Io ci sarò”

20 — Venti

20:11 Contraband

22:27 The Island

01:10 22.11.63

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.14

21:20 Hawaii Five-0 VIII ep.22

22:04 Hawaii Five-0 VIII ep.23

22:47 Hawaii Five-0 VIII ep.24

23:31 Jailbirds

Iris

20:27 Civiltà perduta

23:23 Space cowboys

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E9 – Chicago – Champaign

21:14 Le vie dell’Amicizia – Ravenna Jerash Pompei (2023)

22:39 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 14 – George Benjamin

23:19 Buddy Guy, The Torch

Rai Movie

21:10 Una doppia verità

22:45 Dalida

Rai Premium

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S1E3 – I giardini della memoria

23:20 Blanca – S1E3 – Io ballo da sola

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Trappola sulle Montagne Rocciose

23:15 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:30 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

Twentyseven

20:13 La storia infinita 2

21:56 Hazzard

00:07 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Varian Fry – Un eroe dimenticato

23:00 I grandi papi

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 American Gigolò

23:15 Mistresses

00:55 In Cucina con Sonia

La 5

20:10 17 Again – Ritorno al liceo

22:12 Lady Bird

00:11 Elisa di Rivombrosa

01:48 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: e poi

Cine34

20:06 Toto’ d’Arabia

21:56 Il comune senso del pudore

00:38 Fiorina la vacca

Focus

20:09 Unearthed – La storia dalle fondamenta

21:55 Freedom oltre il confine – Focus

00:31 Qui a Coule’ Le Koursk?

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

22:01 Law & Order: Special Victims Unit

23:59 All Rise – PrimaTv

01:28 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Underwater

22:12 Il Re Scorpione

00:03 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Leonardo, San Girolamo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Apolidi tra le due guerre – 11/05/2022

21:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.3 – Il mistero dei popoli del mare

22:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.4 – La città perduta di Helike

23:10 Italia viaggio nella bellezza – Diario di uno scavo in Sicilia

Mediaset Extra

20:09 Zelig circus

22:35 Zelig Circus

