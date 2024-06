Nuovo incidente sulle strade della Capitale: una donna è stata investita da una betoniera nel quartiere Trieste.

Roma, donna investita da betoniera: è grave. Accertamenti in corso

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una donna è stata investita da una betoniera in viale Somalia, nel quartiere Trieste a Roma. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto presenti il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale: accertamenti in corso sull’esatta dinamica di quanto avvenuto. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio