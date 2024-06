I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato, in flagranza, un romano di 53 anni, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna.

Roma, manda la compagna all’ospedale e a casa torna a picchiarla: arrestato 53enne

La donna, 46 anni ha denunciato di essersi recata in ospedale dopo aver subito delle violenze dall’uomo ma al pronto soccorso aveva riferito di essersi fatta male da sola, a seguito di un incidente domestico. Mentre stavano rientrando dall’ospedale per raggiungere l’abitazione dell’uomo in zona Talenti, la donna ha inoltre denunciato di essere stata nuovamente aggredita in auto dal compagno e a quel punto non ha esitato a chiamare il 112 e chiedere aiuto.

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta sono intervenuti immediatamente riuscendo ad intercettare l’auto. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma, dove si è recata anche la donna per denunciarlo, raccontando degli ultimi episodi di violenza e di un episodio precedente avvenuto nel 2023. Anche in quell’occasione la donna non aveva voluto denunciarlo.

I militari hanno attivato subito il codice rosso, sempre in stretto contatto con la Procura della Repubblica di Roma e l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Condotto presso le aule di piazzale Clodio, l’arresto del 53enne è stato convalidato e nei suoi confronti è stato applicato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con il braccialetto elettronico.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522

