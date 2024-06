Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Scozia – Svizzera

23:10 Notti Europee del 19/06/2024

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non preoccuparti delle piccole cose

22:50 Squadra Speciale Cobra 11 S21E13 – Vacanza con sorpresa

Rai 3

20:00 Blob 35

20:25 Viaggio in Italia – Sardegna – Puntata del 14/09/2023

20:50 Un posto al sole – EP6473

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:26 Fuori dal coro

23:57 Confessione reporter

Canale 5

20:21 Davos – PrimaTv

22:25 Tg5

23:14 La dea Fortuna

Italia 1

20:24 In-tolleranza zero

23:04 Le Iene presentano: vite spericolate

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:50 K-19

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Pechino Express

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il cacciatore di ex

20 — Venti

20:11 The Island

22:56 Blade II

01:15 22.11.63

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.13

21:19 Cobweb

22:49 Scary Stories to Tell in the Dark

00:39 Criminal Minds III ep.13

Iris

20:24 Il cavaliere di Lagardere

23:14 Lolo – Giù le mani da mia madre

01:13 La gatta sul tetto che scotta

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E8 – Milwaukee – Chicago

21:15 Correggio. Dall’ombra alla luce

22:13 Sean Connery vs. James Bond

23:08 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

23:52 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

Rai Movie

21:10 Sotto il sole della Toscana

23:05 La Ragazza dei Tulipani

00:55 Desperado

Rai Premium

21:20 Amore alle Fiji

22:55 Dream Hotel – Bali

00:30 La Squadra – S1E18

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Flight World War II

23:00 Io sono mia

01:00 La coccolona

Twentyseven

20:15 Hazzard

22:22 The Man – La talpa

23:57 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Oggi è già domani

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Grey’s Anatomy

22:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:10 Amare è…

21:54 Che cosa aspettarsi quando si aspetta

00:09 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Spose in affari

22:35 La clinica del pus

Cine34

20:05 Si può fare… amigo

22:17 Una ragione per vivere e una per morire

Focus

20:09 Battaglie animali – PrimaTv

22:15 Storie maledette

23:21 The Pompei Catastrophe

00:21 La plateforme deepwater Horizon

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

21:59 Law & Order: Special Victims Unit

23:48 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Il Re Scorpione

22:02 Lupin III – La partita italiana

00:05 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:30 WWE NXT

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane La crocifissione della Cappella di Teodoto a Santa Maria Antiqua in Roma

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Charles De Foucauld, il fratello universale – 09/11/2023

21:10 Paolo Maldini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 28/04/2024

21:55 Laura Antonelli – La diva malinconica

22:50 Cinecittà. La fabbrica dei sogni

23:45 Francesco Baracca – L’aviatore rampante

00:35 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Avanti un altro… pure di sera!

23:03 Caduta libera – estate

