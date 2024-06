Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Portogallo – Repubblica Ceca

23:10 Notti Europee del 18/06/2024

23:55 TG1 Sera

23:59 Notti Europee del 18/06/2024

00:45 Portogallo – Repubblica Ceca

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Dawn – Segreti sepolti

23:00 Stupor Mundi – La disfida delle giovani imprese

00:30 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob 35

20:25 Viaggio in Italia – Toscana – Puntata del 12/09/2023

20:50 Un posto al sole – EP6472

21:20 EX – Amici come prima!

23:05 Con un battito di ciglia

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:26 E’ sempre cartabianca/

23:56 Dalla parte degli animali kids

01:35 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:21 Ricomincio da me

22:35 Tg5

23:21 Certamente, forse

01:24 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:15 Le Iene presentano: Inside

00:11 Zelig Lab

01:15 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Inchieste da Fermo

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Tris per Vincere

21:35 Quattro matrimoni

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Tiziano Ferro – Lo Stadio

20 — Venti

20:10 Blade II

22:29 Speed 2: Senza limiti

01:00 22.11.63

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.12

21:19 Gunpowder Milkshake

23:15 Wonderland

23:49 Tre giorni e una vita

Iris

20:26 L’ indiana bianca

22:39 Catlow

00:40 Lo specchio della vita

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E7 – Red Wing – Portage

21:14 Julie & Julia

23:14 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

Rai Movie

21:10 Wargames – Giochi di guerra

23:10 John Wick 3 – Parabellum

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Blanca – S1E3 – Io ballo da sola

23:10 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S1E2 – Come piante fra i sassi

01:00 La Squadra – S1E17

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:10 Molto amate

Twentyseven

20:15 The Man – La talpa

21:54 La famiglia del professore matto

23:55 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il giro del mondo in 80 giorni

22:30 Un uomo per tutte le stagioni

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Revenge

00:35 In Cucina con Sonia

La 5

20:10 Solo un padre

22:06 Al cuore si comanda

23:59 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

00:40 ER: storie incredibili

Cine34

20:07 Non c’è 2 senza te

22:00 Area paradiso

00:23 Vendetta dal futuro

Focus

20:10 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

22:01 La storia dell’universo

23:58 Le naufrage de l’amoco Cadiz

00:45 Unearthed – La storia dalle fondamenta

01:29 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Mademoiselle Holmes

23:20 Tandem

TOP Crime

20:00 FBI: Most Wanted

21:51 Law & Order: Special Victims Unit

23:40 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Lupin III – La partita italiana

22:25 Harrow

00:15 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Torhalle di Lorsch

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – India, 1991: la svolta Neoliberista – 19/03/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Costantino: la nuova Roma

22:10 Il Viaggio del Treno del Ricordo

23:00 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/05/2024

23:45 R.A.M Giuseppe Serpone,il soldato contadino

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:12 Tu si que vales

00:01 Caduta libera – estate

