Acea Ato 2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Municipio X di Roma Capitale.

Roma, disagi con l’acqua nel Municipio X: ecco quando e le info. I dettagli da Acea

Di conseguenza, dalle ore 22:00 di mercoledì 19 giugno alle ore 07:00 di giovedì 20 giugno, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone:

VIA VITTORIO FACCIN

VIA SERAFINO DA GORIZIA

VIA PADRE SALVATORE LILLI

VIA PADRE DOMENICO COCULO

VIA LUDOVICO BREA

VIA GUGLIELMO CIARDI

VIA GAETANO PREVIATI

VIA FRANCESCO MENZIO

VIA FEDERICO ZANDOMENEGHI

VIA DOMENICO MORELLI (TRA VIA DI SAPONARA E VIA OSTIENSE)

VIA DI VALLE PORCINA

VIA DI SAPONARA (TRA PIAZZA GIOVANNI SEGNATINI E ROTONDA ANTONIETTA RAPHAEL)

VIA DI ACILIA (TRA VIA DEI PESCATORI E VIA LEONARDO MELLANO)

VIA CORRADO GIAQUINTO

VIA ANSELMO BUCCI

VIA ANGELO CANEVARI

VIA AMOS CASSIOLI

VIA AMEDEO BOCCHI

LARGO RODOLFO VILLANI

ZONA DRAGONA

ZONA DRAGONCELLO

CENTRO GIANO (DA VIA ALBI A VIA DELLA MACCHIARELLA)

ACILIA

S. GIORGIO DI ACILIA

MADONNETTA

AXA

Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade/zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 22:00 di mercoledì 19 giugno alle ore 07:00 di giovedì

20 giugno Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in

stazionamento nei seguenti punti:

LARGO ARCHILOCO

VIA DI VALLE PORCINA

VIA DOMENICO MORELLI ANGOLO VIA DI SAPONARA

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di

rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio

anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della

sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet

www.gruppo.acea.it.

